Musetti napredoval po predaji, Sinner po četrtem nizu

V moški konkurenci OP ZDA je bil v soboto prvi uspešen Italijan Lorenzo Musetti, ki se je pomeril z rojakom Flaviom Cobollijem, slednji je dvoboj pri izidu 3:6, 2:6, 0:2 zaradi poškodbe roke predal. Še en Italijan, prvi nosilec Jannik Sinner, je za zmago proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu potreboval štiri nize (5:7, 6:4, 6:3 in 6:3).

Jannik Sinner Foto: Reuters Jasno je bilo, da je Jannik Sinner favorit, pa čeprav je edini medsebojni dvoboj doslej leta 2021 v Avstraliji dobil Kanadčan. Denis Shapovalov je v prvem nizu povedel s 3:1 in pri 5:3 serviral za zmago, Italijan je vrnil z odvzemom servisa, a v 12. igri svojega še enkrat izgubil. Pozneje je bil dvoboj trdno v rokah Sinnerja, ki mu je v drugem nizu zadostoval en brejk, v tretjem pa so mu uspeli trije. Zmaga se je začela izrisovati v četrtem pri vodstvu branilca naslova s 3:0.

"To je bila zelo, zelo težka tekma. Z Denisom se že dolgo poznava in vedel sem, da bom za zmag moral igrati na res visokem nivoju," je vložen trud za napredovanje priznal Italijan. "Prihodnji teden bo povsem drugačen od prvega. Vesel sem, da sem še v igri, vem pa, da bo vse težje in težje. Tako po fizični kot po mentalni plati," je še dejal Sinner. Za si želi postati prvi po Rogerju Federerju 2008, ki bi ubranil naslov v New Yorku.

OP ZDA, 7. dan, ATP:



3. krog:

Jannik Sinner (Ita/1) - Denis Shapovalov (Kan/27) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3;

Lorenzo Musetti (Ita/10) - Flavio Cobolli (Ita/24) 6:3, 6:3, 2:0 b.b.;

Jaume Munar (Špa) - Zizou Bergs (Bel) 6:1, 6:4, 6:4.