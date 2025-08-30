Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
30. 8. 2025,
22.50

tenis ATP OP ZDA

Sobota, 30. 8. 2025, 22.50

OP ZDA, 6. dan (ATP)

Musetti napredoval po predaji, Sinner po četrtem nizu

Lorenzo Musetti je napredoval po predaji rojaka Flavia Cobollija.

Lorenzo Musetti je napredoval po predaji rojaka Flavia Cobollija.

Foto: Reuters

V moški konkurenci OP ZDA je bil v soboto prvi uspešen Italijan Lorenzo Musetti, ki se je pomeril z rojakom Flaviom Cobollijem, slednji je dvoboj pri izidu 3:6, 2:6, 0:2 zaradi poškodbe roke predal. Še en Italijan, prvi nosilec Jannik Sinner, je za zmago proti Kanadčanu Denisu Shapovalovu potreboval štiri nize (5:7, 6:4, 6:3 in 6:3).

OP ZDA Coco Gauff
Sportal Coco Gauff se je zabavala in uvrstila v osmino finala

Jannik Sinner | Foto: Reuters Jannik Sinner Foto: Reuters Jasno je bilo, da je Jannik Sinner favorit, pa čeprav je edini medsebojni dvoboj doslej leta 2021 v Avstraliji dobil Kanadčan. Denis Shapovalov je v prvem nizu povedel s 3:1 in pri 5:3 serviral za zmago, Italijan je vrnil z odvzemom servisa, a v 12. igri svojega še enkrat izgubil. Pozneje je bil dvoboj trdno v rokah Sinnerja, ki mu je v drugem nizu zadostoval en brejk, v tretjem pa so mu uspeli trije. Zmaga se je začela izrisovati v četrtem pri vodstvu branilca naslova s 3:0. 

"To je bila zelo, zelo težka tekma. Z Denisom se že dolgo poznava in vedel sem, da bom za zmag moral igrati na res visokem nivoju," je vložen trud za napredovanje priznal Italijan. "Prihodnji teden bo povsem drugačen od prvega. Vesel sem, da sem še v igri, vem pa, da bo vse težje in težje. Tako po fizični kot po mentalni plati," je še dejal Sinner. Za si želi postati prvi po Rogerju Federerju 2008, ki bi ubranil naslov v New Yorku.

OP ZDA, 7. dan, ATP:

3. krog:
Jannik Sinner (Ita/1) - Denis Shapovalov (Kan/27) 5:7, 6:4, 6:3, 6:3;
Lorenzo Musetti (Ita/10) - Flavio Cobolli (Ita/24) 6:3, 6:3, 2:0 b.b.;
Jaume Munar (Špa) - Zizou Bergs (Bel) 6:1, 6:4, 6:4.
