Nedelja, 31. 8. 2025, 19.00
1 ura, 35 minut
OP ZDA, 8. dan (WTA)
Jessica Pegula ekspresno v četrtfinale
Četrta igralka sveta in lanska finalistka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, Američanka Jessica Pegula, se je kot prva uvrstila v četrtfinale letošnjega tekmovanja. Na stadionu Arthur Ashe je ugnala rojakinjo Ann Li gladko s 6:1 in 6:2. Njena tekmica bo znana danes, ko se bosta za mesto med osmerico pomerili zmagovalka dveh grand slamov Čehinja Barbora Krejčikova in številka ena svetovnega tenisa med dvojicami Američanka Taylor Townsend.
Ponoči pa bo zaigrala tudi prva igralka sveta in branilka naslova Belorusinja Arina Sabalenka, ki ji bo nasproti stala Španka Cristina Bucsa.
OP ZDA, 4. krog (WTA)
Jessica Pegula (USA/4) - Ann Li (USA) 6:1, 6:2
Elena Ribakina (KAZ/9) - Marketa Vondrousova (CZE)
Barbora Krejcikova (CZE) - Taylor Townsend (USA)
Aryna Sabalenka (BLR/1) - Cristina Bucsa (ESP)
