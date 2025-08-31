Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
19.00

Jessica Pegula WTA OP ZDA Arina Sabalenka

Nedelja, 31. 8. 2025, 19.00

1 ura, 35 minut

OP ZDA, 8. dan (WTA)

Jessica Pegula ekspresno v četrtfinale

Jessica Pegula | Foto Guliverimage

Jessica Pegula je ekspresno napredovala v četrtfinale.

Foto: Guliverimage

Četrta igralka sveta in lanska finalistka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, Američanka Jessica Pegula, se je kot prva uvrstila v četrtfinale letošnjega tekmovanja. Na stadionu Arthur Ashe je ugnala rojakinjo Ann Li gladko s 6:1 in 6:2. Njena tekmica bo znana danes, ko se bosta za mesto med osmerico pomerili zmagovalka dveh grand slamov Čehinja Barbora Krejčikova in številka ena svetovnega tenisa med dvojicami Američanka Taylor Townsend.

Novak Đoković
Sportal Bo šlo pri Đoković tokrat kaj lažje? Medvedjev po polomu končal sodelovanje s Cervaro.

Ponoči pa bo zaigrala tudi prva igralka sveta in branilka naslova Belorusinja Arina Sabalenka, ki ji bo nasproti stala Španka Cristina Bucsa

OP ZDA, 4. krog (WTA)

Jessica Pegula (USA/4) - Ann Li (USA) 6:1, 6:2
Elena Ribakina (KAZ/9) - Marketa Vondrousova (CZE)
Barbora Krejcikova (CZE) - Taylor Townsend (USA)
Aryna Sabalenka (BLR/1) - Cristina Bucsa (ESP)

Jessica Pegula WTA OP ZDA Arina Sabalenka
