Jessica Pegula ekspresno v četrtfinale

Četrta igralka sveta in lanska finalistka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, Američanka Jessica Pegula, se je kot prva uvrstila v četrtfinale letošnjega tekmovanja. Na stadionu Arthur Ashe je ugnala rojakinjo Ann Li gladko s 6:1 in 6:2. Njena tekmica bo znana danes, ko se bosta za mesto med osmerico pomerili zmagovalka dveh grand slamov Čehinja Barbora Krejčikova in številka ena svetovnega tenisa med dvojicami Američanka Taylor Townsend.