Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Nedelja,
31. 8. 2025,
8.57

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
Kamil Majchrzak OP ZDA

Nedelja, 31. 8. 2025, 8.57

27 minut

Sebični milijonar: dečku iztrgal kapo, zdaj grozi še s tožbami #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
Kamil Majchrzak | Kamil Majchrzak je za incidentom dečku podaril kapo s podpisom. | Foto Guliverimage

Kamil Majchrzak je za incidentom dečku podaril kapo s podpisom.

Foto: Guliverimage

Na teniškem OP ZDA odmeva zgodba dečka, potem ko mu je poljski milijonar iz rok iztrgal kapo in jo pospravil v torbo. Ta zdaj zaradi medijskega linča celo grozi s tožbami. Je nesrečni deček na koncu dobil tako želeno kapo teniškega igralca?

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako je odrasel moški mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo poljskega teniškega igralca Kamila Majchrzaka in jo pospravil v torbo. Iz posnetka je razvidno, da je trenutno 76. igralec sveta kapo želel dati mlademu navijaču. Kmalu pa so prepoznali tudi odraslega moškega. Gre namreč za poljskega milijonarja Piotra Szczereka.

Mnogi ne razumejo njegovega dejanja

Športna javnost mu ob njegovem dejanju nikakor ni mogla odpustiti, da je mlademu navijaču iztrgal iz rok kapo, ki je bila dejansko namenjena njemu. Piotr Szczerek je trenutno tarča kritik, saj mnogi ne morejo razumeti, kako je storil nekaj takšnega.

Vseeno ima zgodba srečen konec. Teniški igralec Kamil Majchrzak je videl, kaj se je zgodilo, in prosil za kontakt nesrečnega otroka, da mu osebno podari kapo. Teniški zvezdnik je pozneje na Instagramu objavil, kako se je srečal z dečkom, in pojasnil, da sploh ni vedel, kaj se je dogajalo. Ko je izvedel za krajo, je želel popraviti škodo, ki se je zgodila nesrečnemu otroku.

Pravilo sebičnega milijonarja: Kdor prvi pride, prvi melje

Piotr Szczerek, milijonar in izvršni direktor enega izmed podjetij, se je odzval. Za mnoge je njegov odziv precej presenetljiv, saj grozi s tožbami.

"Nedavni incident na teniškem dvoboju je povzročil nesorazmeren spletni odziv. Gre seveda za znamenito kapo. Da, vzel sem jo. Da, to sem naredil na hitro. A kot vedno pravim, v življenju velja pravilo, kdor prvi pride, prvi melje."

"Razumem, da nekaterim to morda ni všeč, a prosim, da iz te kape ne delamo svetovnega škandala. Gre samo za kapo. Glede spletnega sovraštva pa opozarjam, da je žaljenje javne osebe lahko predmet pravne odgovornosti. Vse žaljive komentarje, obrekovanja in namigovanja bomo analizirali z možnostjo nadaljnjih pravnih ukrepov," je zapisal Szczerek.

Kamil Majchrzak je medtem že končal nastope na OP ZDA, potem ko je moral v tretjem krogu predati dvoboj.

Preberite še:

OP ZDA Jannik Sinner
Sportal Musetti napredoval po predaji, Sinner po četrtem nizu
OP ZDA Coco Gauff
Sportal Coco Gauff se je zabavala in uvrstila v osmino finala
OP ZDA Jelena Ribakina Emma Raducanu
Sportal Ribakina izločila mlado britansko zvezdnico, Sabalenka zanesljiva
Kamil Majchrzak OP ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.