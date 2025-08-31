Sebični milijonar: dečku iztrgal kapo, zdaj grozi še s tožbami #video

Na teniškem OP ZDA odmeva zgodba dečka, potem ko mu je poljski milijonar iz rok iztrgal kapo in jo pospravil v torbo. Ta zdaj zaradi medijskega linča celo grozi s tožbami. Je nesrečni deček na koncu dobil tako želeno kapo teniškega igralca?

Nothing is more disgusting than a child bully.

He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.

Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU — Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025

Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, kako je odrasel moški mlademu navijaču iz rok iztrgal kapo poljskega teniškega igralca Kamila Majchrzaka in jo pospravil v torbo. Iz posnetka je razvidno, da je trenutno 76. igralec sveta kapo želel dati mlademu navijaču. Kmalu pa so prepoznali tudi odraslega moškega. Gre namreč za poljskega milijonarja Piotra Szczereka.

Mnogi ne razumejo njegovega dejanja

Športna javnost mu ob njegovem dejanju nikakor ni mogla odpustiti, da je mlademu navijaču iztrgal iz rok kapo, ki je bila dejansko namenjena njemu. Piotr Szczerek je trenutno tarča kritik, saj mnogi ne morejo razumeti, kako je storil nekaj takšnega.

Kamil Majchrzak meeting the young boy who had the hat taken from him the other day at the US Open.



A happy ending… this is what it’s all about.



Protect this man at all costs. 🥹 pic.twitter.com/EAaJVltyM6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Vseeno ima zgodba srečen konec. Teniški igralec Kamil Majchrzak je videl, kaj se je zgodilo, in prosil za kontakt nesrečnega otroka, da mu osebno podari kapo. Teniški zvezdnik je pozneje na Instagramu objavil, kako se je srečal z dečkom, in pojasnil, da sploh ni vedel, kaj se je dogajalo. Ko je izvedel za krajo, je želel popraviti škodo, ki se je zgodila nesrečnemu otroku.

Pravilo sebičnega milijonarja: Kdor prvi pride, prvi melje

Piotr Szczerek, milijonar in izvršni direktor enega izmed podjetij, se je odzval. Za mnoge je njegov odziv precej presenetljiv, saj grozi s tožbami.

"Nedavni incident na teniškem dvoboju je povzročil nesorazmeren spletni odziv. Gre seveda za znamenito kapo. Da, vzel sem jo. Da, to sem naredil na hitro. A kot vedno pravim, v življenju velja pravilo, kdor prvi pride, prvi melje."

"Razumem, da nekaterim to morda ni všeč, a prosim, da iz te kape ne delamo svetovnega škandala. Gre samo za kapo. Glede spletnega sovraštva pa opozarjam, da je žaljenje javne osebe lahko predmet pravne odgovornosti. Vse žaljive komentarje, obrekovanja in namigovanja bomo analizirali z možnostjo nadaljnjih pravnih ukrepov," je zapisal Szczerek.

Kamil Majchrzak je medtem že končal nastope na OP ZDA, potem ko je moral v tretjem krogu predati dvoboj.

Preberite še: