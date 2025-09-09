Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Boštjan Boh

Avtor:
Boštjan Boh

Torek,
9. 9. 2025,
7.45

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
OP ZDA Carlos Alcaraz Arina Sabalenka

Torek, 9. 9. 2025, 7.45

25 minut

Zaslužki na OP ZDA

Koliko denarja sta na OP ZDA odnesla Arina Sabalenka in Carlos Alcaraz? #video

Boštjan Boh

Avtor:
Boštjan Boh

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Arina Sabalenka | Arina Sabalenka, ko je dobila svoj ček. | Foto Guliverimage

Arina Sabalenka, ko je dobila svoj ček.

Foto: Guliverimage

V nedeljo se je končal teniški OP ZDA, ob tem pa ne moremo mimo ogromnih zaslužkov obeh zmagovalcev. Kakšen ček sta domov odnesla Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka?

Carlos Alcaraz | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Najboljše teniške igralke in igralce na največjih turnirjih zaslužijo ogromne vsote denarja. Nov mejnik je padel na letošnjem OP ZDA, ko sta zmagovalca (Arina Sabalenka in Carlos Alcaraz) dobila ček v višini pet milijonov dolarjev (4,2 milijona evra), kar je največja nagrada v zgodovini uradnih turnirjev.

Slavje Arine Sabalenke

Emma Raducanu je leta 2020 dobila ček v višini 2,5 milijona dolarjev. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Emma Raducanu je leta 2020 dobila ček v višini 2,5 milijona dolarjev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Kar sto odstotkov več kot pred petimi leti

Letošnja zmagovalca sta dobila kar 39 odstotkov več denarja, kot ga je bilo na voljo lani na OP ZDA. Zanimiv je podatek, da se je v petih letih denarna nagrada dvignila za neverjetnih sto odstotkov. Leta 2020 sta Emma Raducanu in Daniil Medvedjev dobila ček v višini 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov).

Večji znesek je zmagovalec dobil le lani na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam v Savdski Arabiji. Takrat je Jannik Sinner domov odnesel šest milijonov dolarjev (5,1 milijona evrov).

Alcarazu nov mejnik, Đoković rekorder

Carlos Alcaraz se ni veselil samo visokega čeka, ampak tudi novega mejnika v svoji karieri. Dvaindvajsetletni Španec je šele sedmi igralec v zgodovini, ki je presegel zaslužek 50 milijonov dolarjev (42, 6 milijona evrov), in prvi igralec s tem zaslužkom, ki je bil rojen po letu 2000. Alcaraz je z denarnimi nagradnimi zaslužil 53,4 milijona dolarjev (45,6 milijona evrov). Rekorder v zaslužkih pa je Novak Đoković, ki je na svoj račun pospravil več kot 190 milijonov dolarjev (162 milijonov evrov.)

Kaja Juvan trenutno igra na domačem turnirju. | Foto: Aleš Fevžer Kaja Juvan trenutno igra na domačem turnirju. Foto: Aleš Fevžer

Najboljši Slovenki lahko spremljate na največjem domačem turnirju

Letos na OP ZDA v glavnem delu turnirja nismo imeli slovenskih predstavnic in predstavnikov. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta se poslovili v prvem krogu kvalifikacij. Isto usodo je doživela tudi Polona Hercog. Kaja in Tamara trenutno igrata na domačem turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v ljubljanskem Tivoliju.

Letošnje denarne nagrade na OP ZDA

🏆 Moški & ženske posamično (glavni žreb)

Krog Nagrada (USD / EUR)
Zmagovalec $5,000,000 / €4,250,000
Finalist $2,500,000 / €2,125,000
Polfinalisti $1,260,000 / €1,071,000
Četrtfinalisti $660,000 / €561,000
Osmina finala $400,000 / €340,000
3. krog  $237,000 / €201,450
2. krog  $154,000 / €130,900
1. krog  $110,000 / €93,500

👥 Moški & ženske dvojice (na ekipo)

Krog Nagrada (USD / EUR)
Zmagovalci $1,000,000 / €850,000
Finalisti $500,000 / €425,000
Polfinalisti $250,000 / €212,500
Četrtfinalisti $125,000 / €106,250
Osmina finala $75,000 / €63,750
2. krog  $45,000 / €38,250
1. krog  $30,000 / €25,500

🔄 Mešane dvojice (na ekipo)

Krog Nagrada (USD / EUR)
Zmagovalci $1,000,000 / €850,000
Finalisti $400,000 / €340,000
Polfinalisti $200,000 / €170,000
2. krog $100,000 / €85,000
1. krog $20,000 / €17,000

🎾 Moški & ženske posamično (kvalifikacije)

Krog Nagrada (USD / EUR)
3. krog  $57,200 / €48,620
2. krog $41,800 / €35,530
1. krog  $27,500 / €23,375

Preberite še:

Arina Sabalenka
Sportal Sabalenka po triumfu v New Yorku povečala prednost
Carlos Alcaraz
Sportal Alcaraz zrinil Sinnerja s prestola in je nova številka 1 svetovnega tenisa
Donald Trump_thumb
Sportal Nezadovoljstvo: bo Donald Trump sploh še kdaj prišel? #video
Donald Trump
Sportal Alcarazu zmaga, Trump pa je krojil potek dvoboja #video
OP ZDA Carlos Alcaraz Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.