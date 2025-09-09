V nedeljo se je končal teniški OP ZDA, ob tem pa ne moremo mimo ogromnih zaslužkov obeh zmagovalcev. Kakšen ček sta domov odnesla Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka?

Foto: Guliverimage

Najboljše teniške igralke in igralce na največjih turnirjih zaslužijo ogromne vsote denarja. Nov mejnik je padel na letošnjem OP ZDA, ko sta zmagovalca (Arina Sabalenka in Carlos Alcaraz) dobila ček v višini pet milijonov dolarjev (4,2 milijona evra), kar je največja nagrada v zgodovini uradnih turnirjev.

Slavje Arine Sabalenke

Emma Raducanu je leta 2020 dobila ček v višini 2,5 milijona dolarjev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Letošnja zmagovalca sta dobila kar 39 odstotkov več denarja, kot ga je bilo na voljo lani na OP ZDA. Zanimiv je podatek, da se je v petih letih denarna nagrada dvignila za neverjetnih sto odstotkov. Leta 2020 sta Emma Raducanu in Daniil Medvedjev dobila ček v višini 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov).

Večji znesek je zmagovalec dobil le lani na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam v Savdski Arabiji. Takrat je Jannik Sinner domov odnesel šest milijonov dolarjev (5,1 milijona evrov).

Alcarazu nov mejnik, Đoković rekorder

Carlos Alcaraz se ni veselil samo visokega čeka, ampak tudi novega mejnika v svoji karieri. Dvaindvajsetletni Španec je šele sedmi igralec v zgodovini, ki je presegel zaslužek 50 milijonov dolarjev (42, 6 milijona evrov), in prvi igralec s tem zaslužkom, ki je bil rojen po letu 2000. Alcaraz je z denarnimi nagradnimi zaslužil 53,4 milijona dolarjev (45,6 milijona evrov). Rekorder v zaslužkih pa je Novak Đoković, ki je na svoj račun pospravil več kot 190 milijonov dolarjev (162 milijonov evrov.)

Kaja Juvan trenutno igra na domačem turnirju. Foto: Aleš Fevžer

Najboljši Slovenki lahko spremljate na največjem domačem turnirju

Letos na OP ZDA v glavnem delu turnirja nismo imeli slovenskih predstavnic in predstavnikov. Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta se poslovili v prvem krogu kvalifikacij. Isto usodo je doživela tudi Polona Hercog. Kaja in Tamara trenutno igrata na domačem turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v ljubljanskem Tivoliju.

Letošnje denarne nagrade na OP ZDA

🏆 Moški & ženske posamično (glavni žreb)

Krog Nagrada (USD / EUR) Zmagovalec $5,000,000 / €4,250,000 Finalist $2,500,000 / €2,125,000 Polfinalisti $1,260,000 / €1,071,000 Četrtfinalisti $660,000 / €561,000 Osmina finala $400,000 / €340,000 3. krog $237,000 / €201,450 2. krog $154,000 / €130,900 1. krog $110,000 / €93,500

👥 Moški & ženske dvojice (na ekipo)

Krog Nagrada (USD / EUR) Zmagovalci $1,000,000 / €850,000 Finalisti $500,000 / €425,000 Polfinalisti $250,000 / €212,500 Četrtfinalisti $125,000 / €106,250 Osmina finala $75,000 / €63,750 2. krog $45,000 / €38,250 1. krog $30,000 / €25,500

🔄 Mešane dvojice (na ekipo)

Krog Nagrada (USD / EUR) Zmagovalci $1,000,000 / €850,000 Finalisti $400,000 / €340,000 Polfinalisti $200,000 / €170,000 2. krog $100,000 / €85,000 1. krog $20,000 / €17,000

🎾 Moški & ženske posamično (kvalifikacije)

Krog Nagrada (USD / EUR) 3. krog $57,200 / €48,620 2. krog $41,800 / €35,530 1. krog $27,500 / €23,375

