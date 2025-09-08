Sabalenka po triumfu v New Yorku povečala prednost

Arina Sabalenka po osvojitvi naslova na odprtem prvenstvu ZDA z veliko prednostjo ohranja prvo mesto na teniški lestvici WTA. Finalistka New Yorka Amanda Anisimova je skočila za pet mest in je po novem četrta, kar je njena najboljša uvrstitev doslej. Najboljša Slovenka Veronika Erjavec je po zmagi v Changshaju skočila na 119. mesto.

Poljakinja Iga Swiatek ostaja druga, a po izpadu v četrtfinalu New Yorka za vodilno Belorusinjo zaostaja za več kot 3000 točk, Američanka Coco Gauff pa kljub porazu v osmini finala ohranja tretje mesto.

Lanska finalistka Jessica Pegula je po porazu v polfinalu padla za tri mesta na sedmo, druga polfinalistka Naomi Osaka, dvakratna zmagovalka v New Yorku (2018, 2020), ki pa se od leta 2020 ni uvrstila v polfinale, je napredovala za deset mest. Nekdanja svetovna številka 1 je skočila na 14. mesto.

Med Slovenkami Veroniki Erjavec med prvimi 200 na svetu sledita še Tamara Zidanšek na 150. in Kaja Juvan na 154. mestu. Obe sta med nosilkami na turnirju WTA 125, ki se bo v ljubljanskem Tivoliju začel danes.

Lestvica WTA (8. september): 1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 11.225 točk 2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 7933 3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7874 4. (9.) Amanda Anisimova (ZDA) 5159 5. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4793 6. (6.) Madison Keys (ZDA) 4579 7. (4.) Jessica Pegula (ZDA) 4383 8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4006 9. (7.) Zheng Qinwen (Kit) 4003 10. (10.) Jelena Ribakina (Kaz) 3833 ... 119. (138.) Veronika Erjavec (Slo) 637 150. (149.) Tamara Zidanšek (Slo) 480 154. (161.) Kaja Juvan (Slo) 463 304. (310.) Dalila Jakupović (Slo) 220 ...

