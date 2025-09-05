Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
R. P., B. B., STA

Petek,
5. 9. 2025,
7.30

Osveženo pred

6 minut

Thermometer Blue 0,36

Jessica Pegula Amanda Anisimova Arina Sabalenka Naomi Osaka OP ZDA

Petek, 5. 9. 2025, 7.30

6 minut

OP ZDA, 12. dan (WTA)

V New Yorku se smeji Arini in Amandi, sledi belorusko-ameriški finale

Avtorji:
R. P., B. B., STA

Arina Sabalenka | Arina Sabalenka se je že tretjič zapored uvrstila v veliki finale v New Yorku. | Foto Reuters

Arina Sabalenka se je že tretjič zapored uvrstila v veliki finale v New Yorku.

Foto: Reuters

Belorusinja Arina Sabalenka se je tretjič zaporedoma uvrstila v finale teniškega odprtega prvenstva ZDA. Branilka naslova in številka 1 na svetu je sicer v polfinalu izgubila prvi niz proti domačinki Jessici Pegula, nato pa zmagala s 4:6, 6:3 in 6:4. V finalu se bo prva nosilka pomerila z Američanko Amando Anisimovo, ki je v treh nizih odpravila Japonko Naomi Osaka.

"Zelo sem vesela, da sem se vrnila v finale. Bila je res težka tekma. Za to zmago sem se morala zelo potruditi," je po ponovitvi lanskega finala New Yorka dejala Arina Sabalenka.

Po lanski zmagi proti Peguli v dveh tesnih nizih lahko Belorusinja zdaj upa na svoj drugi naslov na odprtem prvenstvu ZDA in četrto zmago na turnirjih za grand slam skupno. "Ne glede na finalno tekmico se bom v finalu borila za vsako točko, kot da bi bila zadnja v mojem življenju," je napovedala.

To pomeni, da lahko Sabalenka po dveh porazih v finalih OP Avstralije in OP Francije ter izpadu v polfinalu Wimbledona okrona sezono s pokalom za grand slam. Leta 2023 je v New Yorku proti poznejši zmagovalki, Američanki Coco Gauff zamudila priložnost, da bi sezono uspešno sklenila.

Arina Sabalenka.je v polfinalu premagala Jessico Pegulo. | Foto: Reuters Arina Sabalenka.je v polfinalu premagala Jessico Pegulo. Foto: Reuters

"Zelo sem si želela dati še eno priložnost, še en finale, in želela sem si dokazati, da sem se teh težkih lekcij v sezoni nekaj naučila. Mislim, da sem res igrala odličen tenis in se s pritiskom res dobro spopadla. Zelo ponosna sem na to zmago," je dodala Sabalenka in se opisala kot "zelo čustveno".

Prvi niz proti 31-letni Jessici Peguli se je za branilko naslova po začetnem vodstvu končal slabo. Belorusinja je sprva vodila s 4:2, toda nato je tekmici po neizsiljenih napakah dovolila, da se je vrnila v igro. Pegula je s preobratom navdušila občinstvo in si zagotovila prvi niz.

V nadaljevanju je Sabalenka dvignila raven svoje igre. Tako drugi kot tretji niz je začela s hitrimi brejki. Medtem ko je drugi niz nadzorovala, se je morala v tretjem večkrat boriti, da je ohranila prednost. Z dvakrat več osvojenimi neposrednimi točkami (42) je Sabalenka preprečila Peguli (21), da bi se ta maščevala za lanski finale.

Sabalenka je imela pred tem daljši počitek, saj se je 27-letnica v četrtfinale uvrstila brez boja. Čehinja Marketa Vondroušova je zaradi poškodbe kolena predala dvoboj.

Amanda Anisimova je v polfinalu preskočila japonsko oviro. | Foto: Reuters Amanda Anisimova je v polfinalu preskočila japonsko oviro. Foto: Reuters

OP ZDA, polfinale

Arina Sabalenka (Blr, 1) : Jessica Pegula (ZDA, 4) 4:6, 6:3, 6:4
Amanda Anisimova (ZDA, 8) : Naomi Osaka (Jap, 23) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3

Preberite še:

 
Jannik Sinner
Sportal Sinner gladko v polfinale, kjer ga čaka presenečenje
Amanda Anisimova
Sportal Anisimovi uspela revanša proti Swiatek, tudi Osaka v polfinale
Jessica Pegula Amanda Anisimova Arina Sabalenka Naomi Osaka OP ZDA
