Avtorji:
B. B., Ja. M., STA

Torek,
2. 9. 2025,
20.09

Torek, 2. 9. 2025, 20.09

OP ZDA, 10. dan (WTA)

Pegula razveselila domače navijače, Čehinja izziva prvo igralko sveta

Jessica Pegula

Jessica Pegula se je prebila v polfinale.

Foto: Reuters

Na teniškem OP ZDA se je v ženskem delu turnirja kot prva v polfinale prebila Američanka Jessica Pegula, ki je bila z dvakrat 6:3 boljša od Čehinje Barbore Krejčikove s 6:3, 6:3. Ponoči bosta loparje prekrižali še Arina Sabalenka in Marketa Vondroušova.

Novak Đoković
Sportal Bo Novaku Đokoviću uspelo še enajstič?

Enaintridesetletnica iz Buffala je še drugič zapovrstjo prišla do polfinala na domačem grand slamu. Lani je igrala v finalu, a morala tam priznati premoč Belorusinji Arini Sabalenka. Ta bi utegnila biti njena tekmica v tokratnem polfinalu. Prva nosilka se bo namreč ponoči v drugem četrtfinalnem obračunu zgornje polovice žreba pomerila s Čehinjo Marketo Vondroušovo.

Pegula se je danes na igrišču potila uro in 28 minut. Krejčikova, nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa (2021) in Wimbledona (2024) tokrat ni bila kos hitrim udarcem domačinke. Četrta nosilka je izkoristila pet od devetih priložnosti za "break", Čehinja dve od treh.

"Tukaj igram res dober, soliden tenis in uspevajo mi dobri starti dvobojev. Do tega sem skušala priti tudi danes proti zelo nevarni tekmici. Na koncu je bilo kar tesno in vsi vemo, kaj ji je na koncu uspelo proti Taylor Townsend," je Pegula po dvoboju spomnila na zadnji obračun Čehinje, ko je ta ubranila kar osem zaključnih žogic tekmice.

"Zato sem vesela, da sva že konec," je nato še dodala Američanka, ki je osmič igrala v četrtfinalu grand slamov, drugič pa se je prebila v polfinale, obakrat v New Yorku.

"Očitno se tu počutim zelo udobno, kar je noro, ko pogledam nazaj, ko si nisem predstavljala, da bom kdajkoli na teh velikih odrih tako zanesljiva, a očitno mi je kar uspelo," je še dejala četrta igralka lestvice WTA.

OP ZDA, četrtfinale

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:3, 6:3
Arina Sabalenka (Blr, 1) - Marketa Vondroušova(Češ)

