Bo Novaku Đokoviću uspelo še enajstič?

Na teniškem OP ZDA bosta v torek prva četrtfinalna dvoboja. V moškem delu se obetata dva izjemno zanimiva dvoboja.

Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Jiri Lehečka in Carlos Alcaraz, ki je leta 2022 že zmagal v New Yorku. Španec letos na OP ZDA še ni oddal niza, a tokrat ga na nasprotni strani čaka precej neugoden nasprotnik. To je Čeh Jiri Lehečka, ki je v zadnjih sezonah pokazal, da spada med najboljše igralce sveta. Igralca sta se do zdaj pomerila trikrat, boljši izkupiček pa ima Alcaraz, trenutno drugi igralec sveta (2:1).

V noči na sredo se bosta pomerila še Novak Đoković in domačin Taylor Fritz. Čeprav se Srb lahko pohvali s popolnim izkupičkom medsebojnih dvobojev (10:10), bi tokrat lahko bilo tesneje. Đoković še vedno lovi 25. naslov za grand slam. Mu bo uspelo na letošnjem turnirju v New Yorku?

OP ZDA, četrtfinale Jiri Lehečka (Če, 20) - Carlos Alcaraz (Špa, 2)

Novak Đoković (Srb, 7) - Taylor Fritz (ZDA, 4)

Preberite še: