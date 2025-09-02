Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Torek,
2. 9. 2025,
10.24

51 minut

Novak Đoković Carlos Alcaraz OP ZDA

OP ZDA, 10. dan (ATP)

Bo Novaku Đokoviću uspelo še enajstič?

B. B.

Novak Đoković bo v noči na sredo lovil polfinale.

Novak Đoković bo v noči na sredo lovil polfinale.

Foto: Reuters

Na teniškem OP ZDA bosta v torek prva četrtfinalna dvoboja. V moškem delu se obetata dva izjemno zanimiva dvoboja.

Arina Sabalenka
Sportal Bo Čehinji uspelo zmesti prvo igralko sveta?

Kot prva bosta na osrednje igrišče stopila Jiri Lehečka in Carlos Alcaraz, ki je leta 2022 že zmagal v New Yorku. Španec letos na OP ZDA še ni oddal niza, a tokrat ga na nasprotni strani čaka precej neugoden nasprotnik. To je Čeh Jiri Lehečka, ki je v zadnjih sezonah pokazal, da spada med najboljše igralce sveta. Igralca sta se do zdaj pomerila trikrat, boljši izkupiček pa ima Alcaraz, trenutno drugi igralec sveta (2:1).

V noči na sredo se bosta pomerila še Novak Đoković in domačin Taylor Fritz. Čeprav se Srb lahko pohvali s popolnim izkupičkom medsebojnih dvobojev (10:10), bi tokrat lahko bilo tesneje. Đoković še vedno lovi 25. naslov za grand slam. Mu bo uspelo na letošnjem turnirju v New Yorku?

OP ZDA, četrtfinale

Jiri Lehečka (Če, 20) - Carlos Alcaraz (Špa, 2)
Novak Đoković (Srb, 7) - Taylor Fritz (ZDA, 4)

Novak Đoković Carlos Alcaraz OP ZDA
