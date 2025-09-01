Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je po zadnjem dvoboju na OP ZDA razkril, da je takoj stopil v stik z nesrečnim srbskim košarkarjem Bogdanom Bogdanovićem in mu poskušal tudi na svoj način pomagati.

Že dolgo časa je znano, da je Novak Đoković velik navijač srbskega športa, še posebej pa so mu pri srcu srbski košarkarji. Ti so na letošnjem evropskem prvenstvu eni glavnih favoritov za zmago, a je v nedeljo iz srbskega tabora prišla žalostna novica. Poškodoval se je Bogdan Bogdanović, eden ključnih igralcev srbske reprezentance, saj je staknil poškodbo zadnje lože. To je bilo za srbsko in splošno športno javnost velik šok in mnogi so se že začeli spraševati, ali bo srbskim košarkarjem uspelo brez Bogdanovića.

Sprva še ni bil zaskrbljen

Ob tej novici je zaskrbelo tudi Novaka Đokovića, ki trenutno uspešno nastopa na OP ZDA, kjer se je v noči na ponedeljek uvrstil v četrtfinale. Nole in Bogdanović sta namreč tudi velika prijatelja. Osemintridesetletni Beograjčan je na novinarski konferenci povedal, da je s svojim prijateljem takoj stopil v stik, a takrat kapetan še ni bil preveč zaskrbljen.

"Ko sem prebral, da je poškodovan, sem takoj stopil v stik z njim. Povedal mi je, da misli, da bo z njim vse v redu in da ni nič resnega, ampak danes (v nedeljo) sem videl, da žal ne bo igral," je Đoković povedal srbskim novinarjem v New Yorku.

Novak Đoković v družbi srbskih košarkarjev leta 2023. Foto: Guliverimage

Poskušal mu je pomagati z nasveti, a …

Nekaj časa zatem je prišla še uradna novica, da Bogdanović ne more nadaljevati prvenstva. "Spet sem ga poklical in povedal mi je, da gre na žalost za resnejšo poškodbo. Dal sem mu nekaj predlogov, načinov, kako bi morda lahko pospešil okrevanje, vendar se zdi, da tokrat ne more nič pomagati," je razlagal 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je prepričan, da je to velika izguba za srbsko reprezentanco.

Novak je priznal, da je Bogdan Bogdanović njegov najljubši košarkar in da sta velika prijatelja. "Je kapetan in vsi ga imamo radi. Želim mu vse dobro in seveda tudi preostalim fantom. Glede na to, kakšen je, je gotovo sesut, ker ne more biti na igrišču. Po drugi strani pa verjamem, da bo vsem preostalim, še posebej mladim fantom v reprezentanci, dal moralno, psihološko in mentorsko podporo," je še dodal Đoković.

Novak Đoković se je že uvrstil v četrtfinale OP ZDA. Foto: Reuters

Đoković v New Yorku piše nove rekorde

Novak Đoković se je na letošnjem OP ZDA uvrstil v četrtfinale, potem ko je Jana-Lennarda Struffa premagal z rezultatom 6:3, 6:3, 6:2. S to zmago je dosegel nov rekord, saj je na vseh štirih turnirjih za grand slam (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon in OP ZDA, op. p.) zabeležil največ četrtfinalov (9). To je sicer njegov skupno 64. četrtfinale na turnirjih za grand slam in 14. na OP ZDA.

