Avtorji:
R. P., B. B., M. P.

Torek,
2. 9. 2025,
6.47

Osveženo pred

39 minut

Torek, 2. 9. 2025, 6.47

39 minut

OP ZDA, 9. dan (ATP)

Jannik Sinner tako nadigral tekmeca, da je prejel nevsakdanji kompliment

Avtorji:
R. P., B. B., M. P.

Sinner Bublik | Jannik Sinner je prepustil Aleksandru Bubliku le tri igre. Po eno v vsakem nizu. | Foto Reuters

Jannik Sinner je prepustil Aleksandru Bubliku le tri igre. Po eno v vsakem nizu.

Foto: Reuters

Na OP ZDA so se v četrtfinale prebili prvi nosilec Italijan Jannik Sinner, njegov rojak Lorenzo Musetti, Avstralec Alex de Minaur in Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Prav nihče izmed zmagovalcev ni izgubil niti niza, najbolj pa je bil prepričljiv Sinner, ki je Kazahstancu Aleksandru Bubliku po izjemni predstavi prepustil vsega tri igre. Auger-Aliassime je izločil višje postavljenega igralca Rusa Andreja Rubljova.

Italijan Jannik Sinner je upravičil vlogo favorita v četrtem dvoboju osmine finala. Aleksandra Bublika, znanega po močen servisu in forhendu, ki nasprotnike včasih preseneti tudi s spodnjim servisom, je povsem nadigral. Zmagal je s 6:1, 6:1 in 6:1. Tekmecu je vzel mero v zgolj 81 minutah, povsem nemočni Kazahstanec pa se je po gladkem porazu poklonil tekmecu z nevsakdanjim komplimentom.

Jannik Sinner je za zmago potreboval le 81 minut. | Foto: Reuters Jannik Sinner je za zmago potreboval le 81 minut. Foto: Reuters

"Noro, kako si dober. Kot da bi te ustvarila umetna inteligenca," se je pošalil Bublik na stadionu Arthur Ashe, ko je na dvoboju osmine finala proti prvemu igralcu sveta osvojil le tri igre. Sinner je bil neusmiljen, na tekmečev servis je dobil kar 60 odstotkov vseh točk in zlahka osvajal igre. Prekinil je niz Bublika, ki je do srečanja s Sinnerjem zaporedoma dobil 55 iger na svoj servis. "Danes sem se počutil odlično. Hitro sem mu naredil brejk, kar mi je le še utrdilo samozavest.'' Bublik je naredil 13 dvojnih napak. Dvakrat je poizkusil tudi s spodnjim servisom, a se mu ni izšlo.

Sinner je tako v sedmem medsebojnem dvoboju z Bublikom, Kazahstanec je poleg številke 2 na svetu Španca Carlosa Alcaraza to sezono edini igralec, ki je že premagal Italijana, zlahka prišel do pete zmage. Lanski zmagovalec se bo v boju za mesto v polfinalu pomeril z rojakom Lorenzom Musettijem, ki je deseti na svetovni lestvici.

Konec newyorške pravljice švicarskega kvalifikanta

Leandro Riedi | Foto: Reuters Leandro Riedi Foto: Reuters Avstralec Alex de Minaur, osmi nosilec grand slama v newyorškem Queensu, je preprečil, da bi nepostavljeni Švicar Leandro Riedi pripravil še eno presenečenje. Kvalifikant je v drugem krogu premagal Argentinca Francisca Cerundola. De Minaur je zmagal po vsega uri in 36 minutah s 6:3, 6:2, 6:1.

Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v tretjem krogu domov poslal Alexandra Zvereva, je po dobrih dveh urah igre v treh nizih izločil še Andreja Rubljova. Kot tretji je med osem najboljših napredoval Italijan Lorenzo Musetti, ki je v treh nizih premagal Španca Jaumeja Munarja.

OP ZDA, deveti dan, ATP:

Osmina finala:
Jannik Sinner (ta, 1) - Alexander Bublik (Kaz, 23) 6:1, 6:1, 6:1;
Alex de Minaur (Avs, 8) - Leandro Riedi (Švi) 6:3, 6:2, 6:1;
Lorenzo Musetti (Ita, 10) - Jaume Munar (Špa) 6:3, 6:0, 6:1;
Felix Auger-Aliassime (Kan, 25) - Andrej Rubljov (Rus, 15) 7:5, 6:3, 6:4

