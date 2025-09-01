"Ne spominjajte me na to," je po uvrstitvi v četrtfinale na teniškem OP ZDA povedal Novak Đoković, potem ko so mu omenili hčerko Taro.

Novak Đoković se je na letošnjem OP ZDA soočal s poškodbo hrbta, saj je v 3. krogu potreboval zdravniško pomoč. V četrtem krogu, ko je igral proti nemškemu kvalifikantu Jan-Lennardu Struffu, ga je premagal z rezultatom 6:3, 6:3, 6:2. S to zmago je dosegel nov rekord, saj je na vseh štirih turnirjih za grand slam (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon in OP ZDA, op. p.) zabeležil največ četrtfinalov (9). To je sicer njegov skupno 64. četrtfinale na turnirjih za grand slam in 14. na OP ZDA.

Novak Đoković bo zamudil rojstni dan svoje hčerke. Srb je v preteklosti večkrat povedal, da ga Tara vrti okoli prsta. Foto: Guliverimage

Kaj bo poskušal podariti hčerki?

Naslednji dvoboj bo igral proti domačinu Taylorju Fritzu, ki ga je do zdaj že desetkrat premagal. Dvoboj se bo odvijal ravno na rojstni dan njegove hčerke Tare. "Tako je, kot je, predvideli smo, da se to lahko zgodi. Ni bila preveč vesela, ker me ne bo na rojstnem dnevu – ne spominjajte me na to! Poskušal ji bom podariti zmago in še kakšno lepo presenečenje. Upam, da bo zadovoljna tudi z zmago. Velika je razlika, ali je oče zraven ali ne, ampak zdaj je pač tako."

V četrtfinalu pričakuje težek dvoboj. Foto: Reuters

Čeprav je statistika proti Fritzu povsem na strani Srba (10:0), ta pričakuje vse prej kot lahek dvoboj. Prepričan je, da se igralci, ki ga še nikoli niso premagali, še toliko bolj potrudijo, da bi jim uspelo. Nekaj podobnega je doživel v tretjem krogu, ko je premagal Britanca Camerona Norrieja.

"Pričakujem, da bo poskusil nekaj drugačnega. Mislim, da ne bo velikih sprememb, saj se vsak igralec drži svojega načrta igre in svojih prednosti. Njegovi največji orožji sta servis in forhend. Napredoval je v gibanju, njegov bekhend je dober in raven, a kot sem rekel, mislim, da je njegovo gibanje podcenjeno, še posebej v zadnjih dveh letih, kar mu je prineslo tudi finale grand slama in še nekaj polfinalov."

"Trka na vrata teniške elite. Tukaj sva igrala v četrtfinalu, zdaj bo verjetno večerni dvoboj, tako vsaj slišim ... Želel bi si, da igrava zvečer, bomo videli. Vem, kaj moram narediti, vendar se lahko zgodi marsikaj, kar vpliva na to, kako se počutiš in kako igraš," je povedal 38-letnik, ki priznava, da vseeno čuti pritisk zaradi morebitne 25. zmage na turnirjih za grand slam.

Želi si večernega termina

Eden najboljših igralcev vseh časov poudarja, da se v večernih terminih počuti dobro in da mu samozavest daje predstava iz zadnjega dvoboja, ki ga ocenjuje kot najboljšega na turnirju do zdaj. Čeprav se zaveda, da so razmere na igrišču nepredvidljive, verjame, da ve, kako mora pristopiti, in upa, da bo nadaljeval v enakem ritmu.

Novak Đoković je imel v zadnjem dvoboju nekaj težav z vratom, a to ni vplivalo na njegovo igro. Foto: Reuters

Kaj bi vprašal Nadala in Federerja?

Novak je v Londonu govoril o možnosti, da bi se srečal z Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem. Na novinarski konferenci so ga vprašali, kaj bi ju vprašal. Nole je dejal, da bi imel za Španca in Švicarja veliko vprašanj.

"Verjetno bi začel s tem, kako sta se pripravljala na dvoboje proti meni. Kaj sta mislila, da morata narediti, da bi zmagala. Kje sem bil zanju najbolj neugoden, kako sta trenirala in se psihično pripravljala name. Res bi ju rad vprašal o vsem tem. No, bomo videli, ali se bo zgodilo, kdo ve ..."

Preberite še: