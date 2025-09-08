Alcaraz zrinil Sinnerja s prestola in je nova številka 1 svetovnega tenisa

Teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po nedeljski zmagi na zadnjem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu ZDA, s prvega mesta lestvice ATP izrinil finalista New Yorka, Jannika Sinnerja. Španec ima zdaj pred Italijanom 760 točk naskoka. Tretji je ostal Nemec Alexander Zverev, čeprav se je na OP ZDA poslovil že v tretjem krogu.

Zadnji turnir za veliki slam v sezoni je premešal mesta v najboljši deseterici na svetu. Tik za prve tri je napredoval Novak Đoković. Rekorder po številu grand slamov je moral v New Yorku premoč priznati šele poznejšemu zmagovalcu Alcarazu, ki je Srba v polfinalu ugnal gladko v treh nizih.

Prvo peterico zaključuje najboljši Američan Taylor Fritz, šesti je ostal njegov rojak Ben Shelton, na sedmo mesto pa je zdrsnil najboljši Britanec Jack Draper. Avstralec Alex De Minaur je ostal osmi, na repu "top 10" pa sta mesti zamenjala Italijan Lorenzo Musetti, ki je po novem deveti, ter Rus Karen Hačanov.

Slovenci so daleč od najboljših. Edina dva igralca med prvimi 1000 na lestvici sta Bor Artnak na 486. ter Filip Jeff Planinšek na 613. mestu.

Lestvica ATP (8. september): 1. (2.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.540 točk 2. (1.) Jannik Sinner (Ita) 10.780 3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5930 4. (7.) Novak Đoković (Srb) 4830 5. (4.) Taylor Fritz (ZDA) 4675 6. (6.) Ben Shelton (ZDA) 4280 7. (5.) Jack Draper (VBr) 3690 8. (8.) Alex De Minaur (Avs) 3545 9. (10.) Lorenzo Musetti (Ita) 3505 10. (9.) Karen Hačanov (Rus) 3280 ... 486. (485.) Bor Artnak (Slo) 86 613. (655.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 56 ...

