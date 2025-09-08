Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
10.27

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Filip Jeff Planinšek Bor Artnak Jannik Sinner Carlos Alcaraz Lestvica ATP

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 10.27

52 minut

Lestvica ATP

Alcaraz zrinil Sinnerja s prestola in je nova številka 1 svetovnega tenisa

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Carlos Alcaraz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je po nedeljski zmagi na zadnjem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu ZDA, s prvega mesta lestvice ATP izrinil finalista New Yorka, Jannika Sinnerja. Španec ima zdaj pred Italijanom 760 točk naskoka. Tretji je ostal Nemec Alexander Zverev, čeprav se je na OP ZDA poslovil že v tretjem krogu.

Zadnji turnir za veliki slam v sezoni je premešal mesta v najboljši deseterici na svetu. Tik za prve tri je napredoval Novak Đoković. Rekorder po številu grand slamov je moral v New Yorku premoč priznati šele poznejšemu zmagovalcu Alcarazu, ki je Srba v polfinalu ugnal gladko v treh nizih.

Prvo peterico zaključuje najboljši Američan Taylor Fritz, šesti je ostal njegov rojak Ben Shelton, na sedmo mesto pa je zdrsnil najboljši Britanec Jack Draper. Avstralec Alex De Minaur je ostal osmi, na repu "top 10" pa sta mesti zamenjala Italijan Lorenzo Musetti, ki je po novem deveti, ter Rus Karen Hačanov.

Slovenci so daleč od najboljših. Edina dva igralca med prvimi 1000 na lestvici sta Bor Artnak na 486. ter Filip Jeff Planinšek na 613. mestu.

Lestvica ATP (8. september):

  1.   (2.) Carlos Alcaraz (Špa)           11.540 točk

  2.   (1.) Jannik Sinner (Ita)            10.780

  3.   (3.) Alexander Zverev (Nem)           5930

  4.   (7.) Novak Đoković (Srb)              4830

  5.   (4.) Taylor Fritz (ZDA)               4675

  6.   (6.) Ben Shelton (ZDA)                4280

  7.   (5.) Jack Draper (VBr)                3690

  8.   (8.) Alex De Minaur (Avs)             3545

  9.  (10.) Lorenzo Musetti (Ita)            3505

 10.   (9.) Karen Hačanov (Rus)              3280

...

486. (485.) Bor Artnak (Slo)                   86

613. (655.) Filip Jeff Planinšek (Slo)         56

...

Preberite še:

Donald Trump
Sportal Alcarazu zmaga, Trump pa je krojil potek dvoboja #video
Novak Đoković
Sportal Đoković ni zdržal, v finalu Alcaraz in Sinner
Luka Talan Lopatič
Sportal Pomlajena Slovenija pripravljena na spopad z Urugvajem
Jannik Sinner
Sportal Sinner gladko v polfinale, kjer ga čaka presenečenje
Novak Đoković
Sportal Novak Đoković je utišal Američane, Alcaraz gladko v polfinale

Filip Jeff Planinšek Bor Artnak Jannik Sinner Carlos Alcaraz Lestvica ATP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.