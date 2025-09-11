Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
11. 9. 2025,
9.08

Osveženo pred

8 minut

Novak Đoković

Četrtek, 11. 9. 2025, 9.08

Zakaj se Novak Đoković umika, je vpletena srbska politika?

Avtor:
B. B.

Novak Đoković | Novak Đoković naj bi se z družino preselil v Grčijo. | Foto Guliverimage

Novak Đoković naj bi se z družino preselil v Grčijo.

Foto: Guliverimage

Kot vse kaže, se je družina Novaka Đokovića umaknila iz Srbije in se preselila v Grčijo. Eden najboljših teniških igralcev vseh časov naj bi našel nov dom v predmestju Aten. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj se Đoković umika iz Srbije.

Stefan in Tara Đoković | Foto: Reuters Stefan in Tara Đoković Foto: Reuters

Na družbenih omrežjih so se pojavili video in fotografije iz Grčije, kako Novak Đoković igra tenis s sinom Stefanom. Spomnimo, da so že junija grški mediji pisali, da bi se Nole rad preselil v Grčijo. Očitno se je to že zgodilo, saj sta njegova otroka Tara in Stefan vpisana v zasebno šolo Saint Lawrence College. 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam naj bi prejel zlati vizum (golden visa, op. p.), ki državljanom držav zunaj EU omogoča pridobitev stalnega prebivališča.

Zlati vizum je poseben program, ki ga ponujajo nekatere države in omogoča tujcem, da pridobijo stalno prebivališče (včasih celo državljanstvo) v zameno za večje finančne naložbe v državi.

Kaj je razlog za selitev, je to politika?

Že dolgo je znano, kako velik domoljub je Novak Đoković, saj ves čas poudarja, da vedno z največjim veseljem igra za Srbijo. Veliko pove že njegova izjava, da mu zlata olimpijska medalja iz Pariza pomeni več kot zmaga na turnirju za grand slam. Vsa ta leta je 38-letni Beograjčan veljal za nacionalnega junaka, a zdi se, da se je v zadnjih mesecih to nekoliko spremenilo.

Novak se je namreč znašel pod ostrimi kritikami medijev, ki so naklonjeni predsedniku Aleksandru Vučiću, potem ko je podprl študentske proteste. Ti so izbruhnili že lani decembra, ko se je zrušil nadstrešek na železniški postaji v Novem Sadu in je umrlo 16 ljudi. Od takrat predvsem mladi zahtevajo politične spremembe.

Odkrito je podprl študente

Đoković je na družbenih omrežjih odkrito podprl študente: "Kot nekdo, ki globoko verjame v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti, menim, da je pomembno, da se njihovi glasovi slišijo. Srbija ima ogromen potencial, njena izobražena mladina pa je največja moč. Vsi potrebujemo razumevanje in spoštovanje."

Pozneje je zmago na OP Avstralije posvetil študentki, ki se je poškodovala med demonstracijami. Košarkarske tekme v Beogradu se je udeležil v puloverju z napisom Študenti so prvaki in delil fotografije množičnih shodov z napisom: "Zgodovina, neverjetno."

Aleksandar Vučić | Foto: Guliverimage Aleksandar Vučić Foto: Guliverimage Vučić je umirjal strasti

Za temi dejanji so ga srbski tabloidi označili za lažnega domoljuba in ga obtožili, da podpira tako imenovano barvno revolucijo. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je poskušal umiriti napetosti in vztrajal, da o Đokoviću nikoli ne bo govoril slabo, vendar sprememba v poročanju srbskih novinarjev močno vpliva na podobo igralca, ki je bil nekoč v Srbiji velik idol.

Novak Đoković je nazadnje igral na OP ZDA, na katerem se je uvrstil v polfinale.

