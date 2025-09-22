Ekipa Sveta premagala Evropo na teniškem Laverjevem pokalu

Ekipa Sveta, brez Evrope, je letošnja zmagovalka mednarodnega teniškega moškega prvenstva za Laverjev pokal, ki je potekal v dvorani Chase v San Franciscu v Kaliforniji v ZDA. Ekipa sestavljena iz mednarodne druščine igralcev, ki jo je kot kapetan vodil Andre Agassi, je na osmem Laverjevem pokalu slavila z izidom 15:9.

Odločilne točke je prispeval Američan Taylor Fritz, ki je v nedeljo s 6:3, 7:6 (4) premagal Nemca Alexandra Zvereva in s tem zapečatil zmago ekipe preostalega sveta v tem mednarodnem teniškem tekmovanju. Turnir je potekal v dvorani košarkarske ekipe severnoameriške lige NBA Golden State Warriors.

Španec Carlos Alcaraz je sicer zadnji dan turnirja zmagal v dveh obračunih, posamično in v dvojicah z Norvežanom Casperjem Ruudom, kar pa je bilo premalo za končno zmagoslavje ekipe Evrope kapetana Francoza Yannicka Noaha.

Alcaraz, ki je na odprtem prvenstvu ZDA osvojil svoj šesti naslov na turnirjih za veliki slam, je ekspresno opravil z Argentincem Franciscom Cerundolom s 6:2, 6:1. Alcaraz in Ruud sta zmagala tudi v dvojicah s 7:6 (4), 6:1 nad Američanoma Reillyjem Opelko in Alexom Michelsenom, kar pa ni bilo dovolj.

Taylor Fritz Foto: Reuters

Avstralec Alex De Minaur je namreč premagal Čeha Jakuba Menšika s 6:3, 6:4 in tako povečal prednost ekipe Sveta na 12:6, pri čemer je za osvojitev pokala potrebnih 13 točk, vsak nedeljski obračun pa je štel tri točke. Fritz je dokončal delo z zmago nad Zverevom.

De Minaur, ki je v ekipi Sveta zamenjal Francesa Tiafoeja, je v soboto dosegel dve zmagi - premagal Zvereva v posamični konkurenci in bil uspešen v dvojicah. Fritz je ugnal Alcaraza, Argentinec Francisco Cerundolo pa Danca Holgerja Runeja, ki je klonil tudi v dvojicah z Ruudom.

Še tretji naslov

Ekipa Sveta je še tretjič osvojila naslov, ki ga je lani v Berlinu prepustila Evropi.

Evropa je zmagala na petih od osmih izdaj dogodka, ki ga je soustvaril švicarski velikan Roger Federer. Laverjev pokal bo septembra prihodnje leto potekal v Londonu.

Po prvem dnevu je Evropa vodila s 3:1. Svetovna selekcija tenisačev se je bolje izkazala v nadaljevanju turnirja in je pripravila preobrat. Evropa si je po katastrofalni soboti nabrala zaostanek 3:9, kar je bilo preveč za nedeljsko vrnitev, ki bi šla v korist tenisačev s stare celine.

Ekipi Sveta je na roko šel tudi sam sistem tekmovanja, ki za zmago v posameznem dvoboju prinaša prvi dan eno točko, drugi dan dve, zadnji pa tri. Zmaga tista ekipa, ki prva osvoji 13 točk.

