Avtor:
B. B.

Četrtek,
25. 9. 2025,
9.42

Četrtek, 25. 9. 2025, 9.42

Teniški globus, 25. september

Kaj se dogaja na teniških igriščih?

Jenson Brooksby | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Tokiu in Pekingu so se začeli veliki teniški turnirji, kjer je bilo nekaj zanimivih razpletov. V moškem turnirju serije ATP 500 v Tokiu je Američan Jenson Brooksby izločil šestega nosilca Francoza Uga Humberta, domače navijače pa je razveselil Sho Shimabukuro z zmago proti Čehu Tomašu Machaču.

V Pekingu, kitajskem glavnem mestu, je Ajla Tomljanović je uspešno preskočila prvo oviro proti Ukrajinki Juliji Starodubcevi, domača Wang Xiyu je bila boljša od rojakinje Guo Hanyu, povsem gladko pa sta slavili Turkinja Zeynep Sonmez in Romunka Elena Gabriela Ruse.

* Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):
- 1. krog:
Jenson Brooksby (ZDA) - Ugo Humbert (Fra/6) 7:6 (4), 6:3;
Luciano Darderi (Ita) - Yoshihito Nishioka (Jap) 7:6 (9), 6:3;
Sebastian Korda (ZDA) - Marcos Giron (ZDA) 4:6, 6:3, 7:6 (4);
Sho Shimabukuro (Jap) - Tomaš Machač (Češ) 6:3, 7:6 (4);

* Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
- 1. krog:
Ajla Tomljanovic (Avs) - Julija Starodubceva (Ukr) 7:6 (1), 6:2;
Zeynep Sonmez (Tur) - Wei Sijia (Kit) 6:2, 6:0;
Wang Xiyu (Kit) - Guo Hanyu (Kit) 7:5, 6:1;
Elena Gabriela Ruse (Rom) - Rebecca Sramkova (Slk) 6:2, 6:2.

