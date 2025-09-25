Kaj se dogaja na teniških igriščih?

V Tokiu in Pekingu so se začeli veliki teniški turnirji, kjer je bilo nekaj zanimivih razpletov. V moškem turnirju serije ATP 500 v Tokiu je Američan Jenson Brooksby izločil šestega nosilca Francoza Uga Humberta, domače navijače pa je razveselil Sho Shimabukuro z zmago proti Čehu Tomašu Machaču.