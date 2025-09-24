"Ljudje so rekli, da sem hladna, ampak to sem popolnoma sprejela," je izjavila Justine Henin, ena najboljših teniških igralk, in priznala, da je imela v času svoje kariere le eno prijateljico.

Že večkrat smo lahko brali izpovedi vrhunskih teniških igralcev in igralk o tem, da je tenis zelo samotarski šport, in marsikdo je to težko sprejel. Tudi Justine Henin, nekdanja prva teniška igralka sveta, je v podkastu Tennis Insider Club spregovorila o osamljenosti, pritisku in odnosu do slave v času športne kariere.

"Ljudje so govorili, da sem hladna, ampak to sem popolnoma sprejela. Nisem se mogla ukvarjati z družabnim življenjem, biti prijazna do vseh in vsakomur namenjati svoj čas. Bila sem tam, da igram tenis, torej da opravim svoje delo," je povedala Henin in ob tem priznala, da je imela v času kariere le eno prijateljico. To je bila njena rojakinja Nathalie Dechy. "Nisem iskala prijateljic, ampak eno sem potrebovala. To je sicer zelo osamljeno življenje."

V svoji karieri je osvojila sedem turnirjev za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Izbrala je tišino

Medtem ko so se številne igralke iskale pozornost objektivov in medijev, se je sama raje izognila temu in izbrala tišino. Prav tako ni brala novic o sebi, kar ji je svetoval trener Carlos Rodriguez. Ta ji je dejal, da z vsakim prebranim člankom izgubi eno uro. "Imel je prav, zato sem nehala brati članke."

Očitno je danes 43-letna Belgijka sprejela prave odločitve. To kažejo tudi njeni rezultati, saj je osvojila sedem turnirjev za grand slam, 117 tednov je bila na vrhu lestvice WTA, osvojila 41 turnirskih zmag, v svojo vitrino pa je postavila tudi zlato olimpijsko medaljo iz leta 2004 v Atenah. A za to je morala veliko žrtvovati.

"Ko sem prišla na vrh, sem bila tam, kjer sem si želela biti. To so bile moje sanje. Toda pritisk je bil ogromen. Da bi preživela, sem morala biti v svojem mehurčku. Osredotočila sem se le na tisto, kar je bilo pomembno," je povedala Belgijka, ki je zelo mlada izgubila mamo, kar je močno vplivalo na njen značaj.

"Še vedno sem lahko povezana s športom, a nisem več v središču pozornosti." Foto: Guliverimage

Že pri 25 letih se je umaknila

Svojo pot je presenetljivo kmalu končala. Stara je bila komaj 25 let in na vrhuncu svoje kariere. Za to potezo se je odločila predvsem zato, da zaščitila sebe in posvetila več energije zasebnemu življenju.

"Življenje po tenisu je zelo v redu. Še vedno sem lahko povezana s športom, a nisem več v središču pozornosti. Uživam v preprostih stvareh in družinskem življenju. Za srečo ne potrebuješ veliko," je še povedala nekdanja vrhunska teniška igralka.

