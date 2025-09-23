Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
23. 9. 2025,
17.25

33 minut

Torek, 23. 9. 2025, 17.25

33 minut

Teniški globus, 23. september

Veronika Erjavec izpadla že na prvi stopnici, Bubliku turnir v Hangzhouju

STA

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je hitro končala nastope v Pekingu. | Foto Teniška zveza Slovenije

Veronika Erjavec je hitro končala nastope v Pekingu.

Foto: Teniška zveza Slovenije

Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki se je po uspešnih nastopih v Aziji prebila med najboljših sto na svetu, je hitro končala nastope v Pekingu. Erjavec je namreč klonila že v kvalifikacijah turnirja WTA 1000, ko jo je z dvakrat po 6:3 izločila Avstralka Maddison Inglis, 158. na svetovni lestvici. Kazahstanec Aleksander Bublik je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 250 v Hangzhouju z denarnim skladom 860.345 evrov. V finalu je premagal Francoza Valentina Royerja s 7:6 (4), 7:6 (4).

Za 25-letno Slovenko je kljub porazu v prvem krogu kvalifikacij turnirja v Pekingu uspešna azijska turneja. Pred tem je vpisala deset zaporednih zmag ter osvojila svoja prva naslova na turnirjih WTA 125 v Changshaju in Huzhouju.

Kazahstanec ugnal novinca v finalih

Za 24-letnega Royerja je bil to sploh prvi nastop v finalu na tej ravni tekmovanj, je pa na poti do tja v Hangzhouju ugnal tudi prvega nosilca, Rusa Andreja Rubljova.

Bublik pa je osvojil osmi turnir v karieri, tretjega v tej sezoni. Osemindvajsetletni Kazahstanec, ki ima za sabo najboljšo sezono v karieri, bo po uspehu v svojem 15. finalnem nastopu tudi napredoval na lestvici ATP, po novem bo na 16. mestu.

Letos je pred današnjo zmago igral že v treh finalih in vse dobil, najprej v Halleju, nato pa še v Gstaadu in v Kitzbühlu.

Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):

- finale:
Aleksander Bublik (Kaz/3) - Valentin Royer (Fra) 7:6 (4), 7:6 (4)

