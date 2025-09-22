Ponedeljek, 22. 9. 2025, 8.10
1 ura, 20 minut
WTA lestvica, 22. september
Sabalenka številka 1 pred Swiatek, Erjavec najboljša Slovenka
Najboljše teniške igralke na svetu so si po grand slamu v New Yorku vzele krajši tekmovalni premor, zdaj pa bodo nastopale v Aziji. Na vrhu je Belorusinja Arina Sabalenka, ki je sicer nastop v Pekingu odpovedala zaradi manjše poškodbe, pred Poljakinjo Igo Swiatek. Najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je zadržala 99. mesto na svetu.
Med Slovenkami je Kaja Juvan kot druga najboljša 128. na svetu, za 20 mest pa je po lestvici zdrsnila Tamara Zidanšek, ki je na 172. mestu.
Lestvica WTA (22. september):
1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 11.225 točk
2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 8433
3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7873
4. (4.) Amanda Anisimova (ZDA) 5109
5. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4793
6. (6.) Madison Keys (ZDA) 4579
7. (7.) Jessica Pegula (ZDA) 4383
8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4006
9. (7.) Zheng Qinwen (Kit) 4003
10. (10.) Jelena Ribakina (Kaz) 3833
...
99. (99.) Veronika Erjavec (Slo) 753
128. (128.) Kaja Juvan (Slo) 589
172. (152.) Tamara Zidanšek (Slo) 409
296. (299.) Dalila Jakupović (Slo) 227
...
Preberite še: