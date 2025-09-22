Sabalenka številka 1 pred Swiatek, Erjavec najboljša Slovenka

Najboljše teniške igralke na svetu so si po grand slamu v New Yorku vzele krajši tekmovalni premor, zdaj pa bodo nastopale v Aziji. Na vrhu je Belorusinja Arina Sabalenka, ki je sicer nastop v Pekingu odpovedala zaradi manjše poškodbe, pred Poljakinjo Igo Swiatek. Najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je zadržala 99. mesto na svetu.