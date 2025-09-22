Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
8.10

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Dalila Jakupović Tamara Zidanšek Kaja Juvan Veronika Erjavec tenis

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 8.10

1 ura, 20 minut

WTA lestvica, 22. september

Sabalenka številka 1 pred Swiatek, Erjavec najboljša Slovenka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Arina Sabalenka ostaja na vrhu lestvice WTA.

Foto: Guliverimage

Arina Sabalenka ostaja na vrhu lestvice WTA.

Foto: Guliverimage

Najboljše teniške igralke na svetu so si po grand slamu v New Yorku vzele krajši tekmovalni premor, zdaj pa bodo nastopale v Aziji. Na vrhu je Belorusinja Arina Sabalenka, ki je sicer nastop v Pekingu odpovedala zaradi manjše poškodbe, pred Poljakinjo Igo Swiatek. Najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec je zadržala 99. mesto na svetu.

Med Slovenkami je Kaja Juvan kot druga najboljša 128. na svetu, za 20 mest pa je po lestvici zdrsnila Tamara Zidanšek, ki je na 172. mestu.

Lestvica WTA (22. september):

  1.   (1.) Arina Sabalenka (Blr)     11.225 točk
  2.   (2.) Iga Swiatek (Pol)           8433
  3.   (3.) Coco Gauff (ZDA)            7873
  4.   (4.) Amanda Anisimova (ZDA)      5109
  5.   (5.) Mira Andrejeva (Rus)        4793
  6.   (6.) Madison Keys (ZDA)          4579
  7.   (7.) Jessica Pegula (ZDA)        4383
  8.   (8.) Jasmine Paolini (Ita)       4006
  9.   (7.) Zheng Qinwen (Kit)          4003
 10.  (10.) Jelena Ribakina (Kaz)       3833
...
 99.  (99.) Veronika Erjavec (Slo)       753
128. (128.) Kaja Juvan (Slo)             589
172. (152.) Tamara Zidanšek (Slo)        409
296. (299.) Dalila Jakupović (Slo)       227
...

Dalila Jakupović Tamara Zidanšek Kaja Juvan Veronika Erjavec tenis
