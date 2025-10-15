Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

15. 10. 2025
Arthur Lind in Henry Young sta na Hrvaškem postavila poseben mejnik

B. B.

Henry Young in Arthur Lind

Na Hrvaškem, na Bolu na Braču se je igral najstarejši dvoboj.

Foto: ITF

Si predstavljate, da se na teniškem igrišču pomerita 97-letni in 102-letni teniški igralec. Zdi se nemogoče, a prav to se je pred dnevi zgodilo na uradnem turnirju na Hrvaškem. Pravzaprav gre za najstarejši uradni dvoboj v zgodovini tenisa.

Na Hrvaškem, na Bolu na Braču, poteka svetovno prvenstvo ITF mastres, ki je organizirano za starostne kategorije od +75 do +90 let. Pri slednji kategoriji zgornjih omejitev ni. Na tem turnirju lahko srečamo večne mladeniče, ki ne znajo le dobro udarjati žogice, ampak se tudi zelo dobro gibljejo po igrišču.

Tako starega uradnega dvoboja še ni bilo

Turnir v kategoriji +90 let je osvojil Nemec Peter Marklstorfer, toda v središču pozornosti sta bila 97-letni Američan Arthur Lind in 102-letni Avstralec Henry Young, ki sta v četrtfinalu odigrala najstarejši dvoboj v zgodovini tenisa. Mednarodna eniška zveza je na družbenih omrežjih ponosno razkrila, da je šlo za najstarejši teniški dvoboj v "belem" športu, kot imenujejo tenis.

Igralca sta se srečala v četrtfinalu turnirja, zmagal pa je mlajši igralec, ki je izkoristil svoja mlajša leta. Vsota let na igrišču je bila neverjetnih 199 let, kar je največ do zdaj. Dvoboj se je končal z izidom 6:1 in 6:2.

In kdo je Henry Young?

Rodil se je 26. septembra 1923 in je trenutno najstarejši teniški igralec na svetu. Med drugo svetovno vojno je služil kot pilot v Avstralskih kraljevih zračnih silah. Po vojni je postal kmet v Južni Avstraliji.

Zanimivo je, da se je začel teniških turnirjev udeleževati zelo pozno. Šele pri 70 letih, ko se je upokojil. Sicer je tenis igral že v mladih letih, a kot je pred časom razkril, le nekajkrat na leto. Leta 2023 je v svetovnem tenisu postavil nov mejnik, ko je postal prvi stoletnik, ki je sodeloval na ITF Masters World Individual Championships. Tam je celo zmagal v prvem krogu, ko je premagal 95-letnega nasprotnika. Leta 2023 je bil povabljen tudi na ekshibicijski dvoboj na OP Avstralije, kjer se je pomeril z Ukrajincem Leonidom Stanislavskyijem.

Spomenik bi postavil moderni medicini

Seveda so ga med drugim vprašali, kaj je recept za tako dolgo in kakovostno življenje. Young je v šali odgovoril, da bi morali postaviti spomenik moderni medicini, saj ima dve novi koleni, nov kolk, srčni spodbujevalnik in slušni aparat. Najraje pa spije kakšno ledeno kavo.

