Kalvarija Emme Raducanu proti 219. igralki sveta

V Evropi in Aziji potekajo številni teniški turnirji. Na Kitajskem se nadaljuje kalvarija Emme Raducanu. Najboljša britanska teniška igralka je prejšnji teden zaradi bolezni odpovedala nastop v Wuhanu, zdaj pa je doživela poraz v uvodnem krogu turnirja v Ningbu proti anonimni Kitajki, 219. igralki sveta Thu Lin. Med dvobojem, ki je trajal skoraj poltretjo uro, je imela nemalo težav z zdravjem.