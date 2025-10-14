Torek, 14. 10. 2025, 19.54
15 minut
Teniški globus, 14. oktober
Kalvarija Emme Raducanu proti 219. igralki sveta
V Evropi in Aziji potekajo številni teniški turnirji. Na Kitajskem se nadaljuje kalvarija Emme Raducanu. Najboljša britanska teniška igralka je prejšnji teden zaradi bolezni odpovedala nastop v Wuhanu, zdaj pa je doživela poraz v uvodnem krogu turnirja v Ningbu proti anonimni Kitajki, 219. igralki sveta Thu Lin. Med dvobojem, ki je trajal skoraj poltretjo uro, je imela nemalo težav z zdravjem.
Teniški turnirji, rezultati:
Almaty, ATP 250 (910.168 evrov):
- 1. krog:
Aleksandar Vukic (Avs) - Marko Topo (Nem) 6:4, 3:6, 6:1;
Rinky Hijikata (Avs) - Timofej Skatov (Kaz) 7:6 (3), 2:6, 6:3;
Adam Walton (Avs) - Tristan Schoolkate (Avs) 7:6 (4), 6:7 (3), 6:2;
Brandon Nakashima (ZDA) - Hamad Medjedovic (Srb) 7:6 (5), 6:2;
Stockholm, ATP 250 (706.850 evrov):
- 1. krog:
Tomas Martin Etcheverry (Arg) - Mark Lajal (Est) 7:6 (5), 6:7 (5), 6:3;
Kamil Majchrzak (Pol) - Filip Misolic (Avt) 6:2, 6:2;
Bruselj, ATP 250 (706.850 evrov):
- 1. krog:
Gilles Arnaud Bailly (Bel) - Daniel Altmaier (Nem) 6:4, 6:7 (10), 6:3;
Valentin Royer (Fra) - Sebastian Baez (Arg/6) 6:2, 6:3;
Eliot Spizzirri (ZDA) - Pedro Martinez (ŠPa) 6:4, 6:1;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra) - Emil Ruusuvuori (Fin) 7:6 (4), 6:7 (5), 6:4;
Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):
- 1. krog:
Zhu Lin (Kit) - Emma Raducanu (VBr) 3:6, 6:4, 6:1;
Karolina Muchova (Češ) - Marketa Vondrousova (Češ) 6:4, 6:3;
Yuan Yue (Kit) - Wang Xinyu (Kit) 6:3, 6:3;
Ljudmila Samsonova (Rus/8) - Guo Hanyu (Kit) 6:2, 6:4;
Ajla Tomljanovic (Avs) - Clara Tauson (Dan/5) 1:6, 7:6 (4), 6:3;
Dajana Jastremska (Ukr) - Victoria Mboko (Kan) 6:3, 7:6 (3);
Veronika Kudermetova (Rus) - Antonia Ružić (Hrv) 6:3, 6:2;
Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):
- 1. krog:
Jaqueline Cristian (Rom) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:2, 7:6 (4);
Jessica Bouzas (Špa/8) - Katie Volynets (ZDA) 6:2, 6:4;
Elise Mertens (Bel/3) - Cristina Bucsa (Špa) 7:6 (5), 6:3;
Tereza Valentova (Češ) - Alexandra Eala (Fil) 6:1, 6:2;
Ann Li (ZDA/7) - Varvara Gracheva (Fra) 6:4, 6:0;
Rebecca Sramkova (Slk) - Garland Joanna (Tvn) 6:3, 6:1;
Dalma Galfi (Mad) - Alycia Parks (ZDA) 6:4, 6:4;
Leylah Fernandez (Kan/4) - Hailey Baptiste (ZDA) 6:2, 7:5;
Marie Bouzková (Češ/5) - Ena Shibahara (Jap) 6:1, 6:1;
Viktorija Golubic (Švi) - Bianca Andreescu (Kan) 6:3, 4:6, 6:4.