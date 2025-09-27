Iga Swiatek ekspresno v tretji krog, več dela za Alexa De Minaura

Na daljnem vzhodu se nadaljujeta močna teniška turnirja. V Pekingu je prva nosilka Iga Swiatek brez težav napredovala v tretji krog. V moški konkurenci je tretjepostavljeni Alex De Minaur za tretji krog potreboval tri nize. Na turnirju v Tokiu je tretji nosilec Holger Rune v drugem krogu izločil Ethana Quinna.