Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
27. 9. 2025,
13.30

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Holger Rune Alex de Minaur Iga Swiatek tenis teniški globus

Sobota, 27. 9. 2025, 13.30

50 minut

Teniški globus, 27. september

Iga Swiatek ekspresno v tretji krog, več dela za Alexa De Minaura

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Iga Swiatek | Iga Swiatek | Foto Reuters

Iga Swiatek

Foto: Reuters

Na daljnem vzhodu se nadaljujeta močna teniška turnirja. V Pekingu je prva nosilka Iga Swiatek brez težav napredovala v tretji krog. V moški konkurenci je tretjepostavljeni Alex De Minaur za tretji krog potreboval tri nize. Na turnirju v Tokiu je tretji nosilec Holger Rune v drugem krogu izločil Ethana Quinna.

Coco Gauff
Sportal Gauff in Fritz zanesljivo v tretji krog
Tokio, ATP 500 (1,95 milijona evrov):

2. krog:
Brandon Nakashima (ZDA) - Marton Fucsovics (Mad) 7:5, 6:3;
Jenson Brooksby (ZDA) - Luciano Darderi (Ita) 7:6 (7), 6:1;
Holger Rune (Dan/3) - Ethan Quinn (ZDA) 6:4, 6:2;

Peking, ATP 500 (3.413.803 evrov):

2. krog:
Fabian Marozsan (Mad) - Alexandre Muller (Fra) 6:3, 7:6 (5);
Alex De Minaur (Avs/3) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:3, 3:6, 7:6 (2);

Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):

2. krog:
Iga Swiatek (Pol/1) - Yuan Yue (Kit) 6:0, 6:3;
María Camila Osorio (Kol) - Ana Kalinskaja (Rus/28) 6:1, 4:6, 6:4;
Emma Navarro (ZDA/16) - Gabriela Ruse (Rom) 6:3, 7:6 (0);
Mira Andrejeva (Rus/4) - Zhu Lin (Kit) 6:2, 6:2;
Jessica Bouzas (Špa) - Dajana Jastremska (Ukr/29) 7:5, 6:4;
Anastasija Potapova (Rus) - Victoria Mboko (Kan/21) 7:6 (5), 7:5;
Lois Boisson (Fra) - Ljudmila Samsonova (Rus/19) 6:3, 6;4;
Anastasija Potapova (Rus) - Victoria Mboko (Kan/21) 7:6 (5), 7:5.
Novak Đoković
Sportal Znano je, kdaj se bo vrnil Novak Đoković
Holger Rune Alex de Minaur Iga Swiatek tenis teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.