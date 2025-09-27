Sobota, 27. 9. 2025, 13.30
50 minut
Teniški globus, 27. september
Iga Swiatek ekspresno v tretji krog, več dela za Alexa De Minaura
Na daljnem vzhodu se nadaljujeta močna teniška turnirja. V Pekingu je prva nosilka Iga Swiatek brez težav napredovala v tretji krog. V moški konkurenci je tretjepostavljeni Alex De Minaur za tretji krog potreboval tri nize. Na turnirju v Tokiu je tretji nosilec Holger Rune v drugem krogu izločil Ethana Quinna.
2. krog:
Brandon Nakashima (ZDA) - Marton Fucsovics (Mad) 7:5, 6:3;
Jenson Brooksby (ZDA) - Luciano Darderi (Ita) 7:6 (7), 6:1;
Holger Rune (Dan/3) - Ethan Quinn (ZDA) 6:4, 6:2;
Peking, ATP 500 (3.413.803 evrov):
2. krog:
Fabian Marozsan (Mad) - Alexandre Muller (Fra) 6:3, 7:6 (5);
Alex De Minaur (Avs/3) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:3, 3:6, 7:6 (2);
Peking, WTA 1000 (7,6 milijona evrov):
2. krog:
Iga Swiatek (Pol/1) - Yuan Yue (Kit) 6:0, 6:3;
María Camila Osorio (Kol) - Ana Kalinskaja (Rus/28) 6:1, 4:6, 6:4;
Emma Navarro (ZDA/16) - Gabriela Ruse (Rom) 6:3, 7:6 (0);
Mira Andrejeva (Rus/4) - Zhu Lin (Kit) 6:2, 6:2;
Jessica Bouzas (Špa) - Dajana Jastremska (Ukr/29) 7:5, 6:4;
Anastasija Potapova (Rus) - Victoria Mboko (Kan/21) 7:6 (5), 7:5;
Lois Boisson (Fra) - Ljudmila Samsonova (Rus/19) 6:3, 6;4;
