STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
19.00

tenis Roland Garros

Tudi leta 2026 v Parizu z linijskimi sodniki

Roland Garros ohranja linijske sodnike, noče tehnologije

STA

Roland Garros Corentin Moutet | Foto Reuters

Foto: Reuters

Francoska teniška zveza FFT je sporočila, da bodo tudi prihodnje leto na odprtem prvenstvu Francije v Parizu uporabljali linijske sodnike.

Roland Garros je edini od štirih grand slamov, ki še vedno uporablja linijske sodnike, ne pa tehnologije, potem ko se je letos tudi Wimbledon odločil za slednje in sledil smernicam OP Avstralije in ZDA. "Na naslednjem Rolandu Garrosu bo FFT še naprej nadaljevala prikaz izjemnosti francoskega teniškega sojenja, ki je prepoznavno po svetu," so zapisali pri FFT.

Organizatorji pariškega turnirja verjamejo, da je človeško oko še vedno zanesljivejše na peščenih igriščih kot elektronski sistemi sojenja. Moška turneja ATP je sicer letos na vseh turnirjih vpeljala elektronsko linijsko sojenje.

tenis Roland Garros
