Šokantne podrobnosti Borisa Beckerja iz zapora

"Boris, ta tip je nevaren. Če ne boš plačal, boš videl, kaj to pomeni," je v svoji novi knjigi napisal Boris Becker, potem ko je moral zaradi utaje davkov za osem mesecev za zapahe. Legendarni teniški igralec v svoji knjigi razkrije veliko zanimivega in tudi srhljivega.

Boris Becker še danes velja za najmlajšega zmagovalca Wimbledona. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zgodba Borisa Beckerja je svetovni javnosti zelo znana. Nemec je moral osem mesecev preživeti v zaporu, potem ko je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka. V knjigi med drugim pove, da ga je do zapora pripeljal napačen nasvet njegovega odvetnika, po drugi strani pa se je naučil prevzeti odgovornost. Z nekaterimi zaporniki pa je še do danes obdržal stike.

Nekdanji vrhunski teniški igralec je v preteklosti že razkril nekaj podrobnosti iz življenja v zaporu, zdaj pa je na police prišla njegova knjiga (Inside: Winning. Losing. Starting Over), v kateri Becker razkrije marsikaj zanimivega in tudi srhljivega.

V zaporu se je naučil marsikaj. Foto: Guliverimage

Hudo je bilo že v prvih dneh, ko je v zaporu slišal krike sojetnikov, ki so mu močno kratili spanec. Kot nekdanji teniški igralec je poskušal življenje v zaporu razumeti kot tenis. Na teniškem igrišču se je lahko ob menjavi strani zaletel ob ramo nasprotnika, a hitro je ugotovil, da to ni najboljši način. Še posebej, ko je spoznal mišičastega zapornika z vzdevkom Baby Hulk, ki je na hodnikih zapora brutalno pretepel pedofila.

Kot je zapisal, v tenisu nasprotniku ne smeš kazati šibkosti, v zaporu pa je bilo po njegovem mnenju ravno obratno. Da je lahko preživel, je moral pustiti, da so se mu ljudje približali, in včasih je celo pokazal čustva. To je bilo za legendarnega Nemca veliko odkritje sploh, ker je bil vajen, kako stvari reševati na igrišču.

Zapletel se je v težave z Romuni

Zadolžiti se mu je uspelo celo v zaporu in kmalu se je znašel v težavah. Nekega dne je pogledal v celico, kjer je skupina Romunov igrala poker. Sprva je samo opazoval, nato pa se jim je pridružil pri igri in začel staviti. Vse se je začelo z enim funtom, nato se je dvignilo na deset, na koncu pa že na 50 funtov.

Ko je želel zapustiti celico, mu je eden od zapornikov rekel: "Dolžan si nam 500 funtov (577 evrov, op. p.)." Becker je bil šokiran, saj je bilo to v zaporu veliko denarja. Tam je prejemal tedensko žepnino približno 15 funtov (17 evrov), največ pa je lahko zaslužil 50 funtov (57 evrov). Kmalu so ga Romuni začeli obiskovati in od njega zahtevati denar. Eden izmed zapornikov ga je opozoril: "Boris, ta tip je nevaren. Če ne boš plačal, boš videl, kaj to pomeni. Ta je res čisto zmešan." Becker je zato poklical osebo zunaj zapora, ki mu je nakazala denar in mu pomagala iz težav.

Foto: Guliverimage

Prepoznavnost in slava mu nista čisto nič pomagali

Prepoznavnost in slava mu v zaporu nista nič pomagali, saj so ga obravnavali kot vse druge zapornike. Nihče ga ni klical po imenu, bil je le številka in nikogar ni zanimalo, kaj je počel pred tem in kaj mu je uspelo na teniških igriščih.

Preobrat se je zgodil, ko mu je neki zapornik rekel: "Tukaj vodim telovadnico in vem, kdo si. Nekega dne boš prišel delat z mano." In res je kmalu dobil eno najbolj priljubljenih zaporniških služb. To mu je prineslo zadovoljstvo in nov status. Telovadnica je bila zanj kot kraj svobode, kjer so ga zaporniki končno spoznali in sprejeli. Izvedeli so, da je bil nekdaj vrhunski teniški igralec in da je včasih treniral Novaka Đokovića.

Tudi neprijetna vprašanja

Čez čas si je v zaporu pridobil zaupanje pri paznikih kot pri sojetnikih. Bil je nekakšen posrednik, svetovalec. Pazniki so mu zaupali, da nekoga opozori zaradi slabega vedenja v telovadnici. Svojim sotrpinom je moral odgovarjati na mnoga, včasih tudi neprijetna vprašanja. Od nasveta nemškemu huliganu s svastiko, kako obdržati mirne živce, do sila nenavadnih izpovedi mladeniča o obsesivnem samozadovoljevanju. Nekateri so mu celo ponujali nevarne poslovne priložnosti, ki pa jih ni želel sprejeti, so zapisali na spletni strani faz.net.

