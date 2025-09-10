Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Primož Roglič

Sreda, 10. 9. 2025, 9.02

31 minut

Vir blizu Primoža Rogliča: Prestop trenutno ni v igri

Primož Roglič | Kot kaže za zdaj, Primož Roglič ostaja pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe. | Foto Guliverimage

Kot kaže za zdaj, Primož Roglič ostaja pri ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe.

Foto: Guliverimage

Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport, ki podrobno spremlja dogajanje na kolesarski tržnici, je na omrežju X zapisal, da mu je vir blizu Primoža Rogliča potrdil, da prestop štirikratnega zmagovalca Vuelte in zmagovalca Gira trenutno "ni v igri".

Ime Primoža Rogliča se zadnje čase pogosto omenja v zvezi z morebitnim prestopom, saj bosta prihod Remca Evenepoela v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, in rezultatska rast Floriana Lipowitza, letos tretjega na Dirki po Franciji, najverjetneje precej spremenila razmerja moči.

Rogliča naslednja dirka čaka konec tega meseca, ko bo na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi nastopil na cestni dirki (28. 9.), medtem ko bo kronometer (21. 9.) izpustil.

Slovenska reprezentanca za svetovno kolesarsko prvenstvo v Kigaliju v Ruandi: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Gal Glivar, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Pogačar bo (na svoj rojstni dan, 21. septembra) nastopil tudi v kronometru. Jan Tratnik, ki po poškodbi kolena še vedno ni nared za daljše napore, bo prvenstvo izpustil.

Tadej Pogačar Komenda
Na kronometru v Ruandi le Pogačar, Roglič se pripravlja na cestno dirko
Primož Roglič
Negotovost pri Primožu Rogliču: bo moral zapustiti Red Bull - BORA - hansgrohe?
Mattia Cattaneo
Po Remcu v Red Bull - BORO - hansgrohe še en član Soudal Quick - Step
kolesarska tržnica Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič
