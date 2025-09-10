Vir blizu Primoža Rogliča: Prestop trenutno ni v igri

Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport, ki podrobno spremlja dogajanje na kolesarski tržnici, je na omrežju X zapisal, da mu je vir blizu Primoža Rogliča potrdil, da prestop štirikratnega zmagovalca Vuelte in zmagovalca Gira trenutno "ni v igri".

Info @Gazzetta_it - one source close to @rogla told us today that a move of the 4 time @lavuelta and 1 time @giroditalia winner from Red Bull-Bora-Hansgrohe is NOT on the table @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 9, 2025

Ime Primoža Rogliča se zadnje čase pogosto omenja v zvezi z morebitnim prestopom, saj bosta prihod Remca Evenepoela v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, in rezultatska rast Floriana Lipowitza, letos tretjega na Dirki po Franciji, najverjetneje precej spremenila razmerja moči.

Rogliča naslednja dirka čaka konec tega meseca, ko bo na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi nastopil na cestni dirki (28. 9.), medtem ko bo kronometer (21. 9.) izpustil.

Slovenska reprezentanca za svetovno kolesarsko prvenstvo v Kigaliju v Ruandi: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Gal Glivar, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Pogačar bo (na svoj rojstni dan, 21. septembra) nastopil tudi v kronometru. Jan Tratnik, ki po poškodbi kolena še vedno ni nared za daljše napore, bo prvenstvo izpustil.

