Sreda, 10. 9. 2025, 9.02
31 minut
Vir blizu Primoža Rogliča: Prestop trenutno ni v igri
Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika Gazzette dello Sport, ki podrobno spremlja dogajanje na kolesarski tržnici, je na omrežju X zapisal, da mu je vir blizu Primoža Rogliča potrdil, da prestop štirikratnega zmagovalca Vuelte in zmagovalca Gira trenutno "ni v igri".
Info @Gazzetta_it - one source close to @rogla told us today that a move of the 4 time @lavuelta and 1 time @giroditalia winner from Red Bull-Bora-Hansgrohe is NOT on the table @cycling_podcast— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 9, 2025
Ime Primoža Rogliča se zadnje čase pogosto omenja v zvezi z morebitnim prestopom, saj bosta prihod Remca Evenepoela v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe, in rezultatska rast Floriana Lipowitza, letos tretjega na Dirki po Franciji, najverjetneje precej spremenila razmerja moči.
Rogliča naslednja dirka čaka konec tega meseca, ko bo na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi nastopil na cestni dirki (28. 9.), medtem ko bo kronometer (21. 9.) izpustil.
Preberite še: