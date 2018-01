... leta 1969 se je rodil eden najboljših dirkačev formule 1 Michael Schumacher. Schumacher je v svoji karieri osvojil sedem naslovov svetovnega prvaka. V svoji vitrini pa ima kar 91 posamičnih zmag. Nemec je bil svetovni prvak v letih 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004.

Schumacher se je prvič upokojil leta 2006, dokončno pa se je upokojil po končani sezoni leta 2012. Leta 2013 se je med smučanjem v Méribelu hudo poškodoval. Pri padcu je z glavo udaril ob skalo in utrpel možganske poškodbe.

Križaj je na tekmah svetovnega pokala osvojil osem zmag in 33 uvrstitev na zmagovalni oder. Foto: Bobo

Leta 1957 se je rodil legendarni slovenski smučar Bojan Križaj, ki je eden najbolj zaslužnih za vzpon slovenskega smučanja. Križaj je na tekmah svetovnega pokala osvojil osem zmag in 33 uvrstitev na zmagovalni oder. Njegova najuspešnejša sezona je bila 1986/87, ko je osvojil slalomski kristalni globus. Leta 1982 je na svetovnem prvenstvu v Schladmingu osvojil srebrno medaljo, kar je tudi njegova edina medalja s prvenstev. Prav tako se mu je izmaknila olimpijska medalja. Še najbližje je bil leta 1980 v Lake Placidu, ko je za pičli dve stotinki zgrešil bron.

Zgodilo se je še …

Leta 1962 so uradno odprli štadion New Philadelphia. Tekmo ob odprtju sta odigrala grški AEK in španska FC Barcelona. Tekmo je pred 38 tisoč gledalci (med katerimi sta bila tudi tedanja predsednik grške vlade Konstantinos Karamanlis in španski kralj Juan Carlos), dobila Barcelona s 6:0. Leta 2003 so štadion, ki je bil po mnenju mnogih eden najsodobnejših tistega časa, podrli, da bi dobili prostor za povsem nov štadion.

Leta 1965 je v Toumbi grški nogometni klub PAOK izgubil z ekipo Olympiakosa z rezultatom 0:4, natanko enajst let pozneje pa je nastopil trenutek za maščevanje. Na stadionu Karaiskakis je leta 1976 PAOK z enakim rezultatom porazil Olympiakos.

Leta 1977 je bil dosežen doslej najhitrejši avtogol. Že v osmi sekundi tekme je "podvig" uspel Patu Cruzu, igralcu Torkee Uniteda na tekmi proti Cambridge Unitedu.

Leta 1987 je bil igralec Manchestra Uniteda Liam O´Brien izključen iz igre po komaj 85 sekundah, kar je bila najhitrejša izključitev v zgodovini angleškega nogometa do tedaj.

