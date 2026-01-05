… leta 1982 se je rodila Janica Kostelić, ena najboljših alpskih smučark vseh časov. Janica ima za seboj izredno bogato kariero. Kar štirikrat je postala olimpijska prvakinja, poleg tega ima v svoji vitrini še dve srebrni olimpijski medalji. Petkrat je bila tudi svetovna prvakinja, na tekmah svetovnega pokala pa je zmagala 30-krat.

Športno kariero je končala relativno mlada. Sezono 2006/2007 je zaradi izčrpanosti izpustila, ko je bila stara 25 let, pa je sporočila, da končuje športno pot. Razlog za to so bile poškodbe, ki se ji jih je skozi kariero nabralo kar nekaj.

... leta 2023 je po dolgi bolezni umrla nemška smučarska ikona Rosi Mittermaier. Mama nekdanjega nemškega smučarskega zvezdnika Felixa Neureutherja je bila stara 72 let.

Bavarka je leta 1976 postala zvezda olimpijskih iger in poskrbela za enega največjih slavij v nemški olimpijski zgodovini, ko je leta 1976 v Innsbrucku osvojila dve zlati medalji v smuku in slalomu ter eno srebrno v veleslalomu.

Zgodilo se je še …

Leta 1995 je Štefan Škaper dobil potrditev, da je bil v koledarskem letu 1994 solastnik naziva najboljšega strelca državnih prvenstev evropskih držav. Objavljeno je namreč bilo, da je nogometaš Beltincev skupaj z Angležem Alanom Shearerjem z 29 doseženimi zadetki vodilni na lestvici strelcev. Škaper je v spomladanskem delu prvenstva 1993/94 dosegel 15 zadetkov, v jesenskem delu prvenstva 1994/95 pa je zadel še štirinajstkrat.

Leta 2008 je v dresu grškega Olympiacosa v grškem prvenstvu pri zmagi z 2:1 nad Iraklisom v gosteh debitiral Mirnes Šišič in po Zlatku Zahoviču ter Djoniju Novaku postal tretji Slovenec, ki je kdajkoli zaigral v dresu slovitega grškega kluba.

Leta 2007 so za selektorja slovenske reprezentance imenovali Matjaža Keka, ki je nasledil Branka Oblaka.

Leta 2007 so za trenerja slovenskega prvoligaša Kopra imenovali Vlada Badžima, ki je s Koprčani nekaj mesecev pozneje osvojil pokalno lovoriko.

Leta 2013 so v ligi NHL dosegli dogovor, s katerim se je končal "lockout".

Leta 2019 je umrl zvezdnik jugoslovanskega nogometa Dragoslav Šekularac.

Leta 2020 je Anamarija Lampič postala zmagovalka sprinterske razvrstitve novoletne turneje smučarskih tekačic. Na zadnji etapi je že po prvem letečem cilju postalo jasno, da je Lampičeva ubranila rdečo majico in tako postala zmagovalka v posebnem točkovanju. V skupni razvrstitvi turneje je osvojila 19. mesto.

Leta 2021 je avstralska mejna policija zavrnila vstop srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića v državo. Srbu so preklicali vizo, na kar se je pritožil. Na odločitev je čakal v priporu, sredi januarja pa je Zvezno sodišče Avstralije soglasno odločilo, da ni upravičen do avstralskega vizuma in da mora zapustiti državo.

Leta 2024 se je za vedno poslovil nekdanji brazilski nogometaš in trener Mario Zagallo. Bil je prvi v zgodovini, ki je osvojil naslov svetovnega prvaka kot igralec in trener.

Leta 2025 je Hrvatica Zrinka Ljutić zmagala na slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kranjski Gori. Ljutić je za 0,16 sekunde prehitela Švicarko Wendy Holdener, tretja je bila Švedinja Anna Swenn Larsson z 1,19 sekunde zaostanka. V finalu sta nastopili dve Slovenki. Andreja Slokar je bila sedma, Neja Dvornik pa 17.

Leta 2025 slovenska smučarka skakalka Nika Prevc v finalu ni uspela zadržati vodstva po prvi seriji tekme za svetovni pokal v Beljaku. Prehitela jo je Nemka Katharina Schmid. Slovenka se je za drugo mesto 20. uvrstila na zmagovalni oder.

Leta 2025 je norveški tekaški as Johannes Hoesflot Klaebo še četrtič osvojil novoletno turnejo Tour de ski. V zadnji etapi, desetkilometrski preizkušnji s skupinskim startom in zaključnim vzponom na Alpe Cermis sicer ni bil med najboljšimi, zasedel je 18. mesto, a je zadržal prednost v skupnem seštevku. Četrto zmago na turneji je slavila tudi Klaebova rojakinja Therese Johaug. Ta pa je skupno zmago potrdila prav v zadnji etapi.

Rodili so se …

1934 pokojni nizozemski nogometaš Eddy Pieters-Graafland

1938 pokojni nizozemski nogometaš Piet Kruiver

1952 nekdanji nemški nogometaš Uli Hoeness

1960 nekdanji švedski nogometaš Glenn Stromberg

1965 nekdanji švedski skakalec v višino Patrik Sjöberg

1967 nekdanja slovenska rokometašica Ada Boštjančič

1970 nekdanji ruski nogometaš Jurij Kovtun

1971 nekdanji norveški nogometaš Bjorn Otto Bragstad

1971 nekdanja slovenska rokometašica Mateja Savicki

1972 nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Ariel McDonald

1976 nekdanji španski nogometaš Diego Tristan

1977 pokojni slovenski spidvejist Matej Ferjan

1979 nekdanji irski nogometaš Ronnie O'Brien

1980 nekdanji nemški nogometaš Sebastien Deisler

1982 nekdanja hrvaška smučarka Janica Kostelić

1982 nekdanja slovenska rokometaša Nejc in Mare Hojč

1988 srbski košarkar Miroslav Raduljica

1989 madžarski nogometaš Krisztian Nemeth

1990 nizozemski nogometaš Leroy Fer

1992 avstralski nogometaš Trent Sainsbury

1992 nemški smučarski skakalec Stephan Leyhe

1993 kitajski veslač Liu Zhiyu

1996 italijanska alpska smučarka Nicol Delago

1997 slovenski nogometaš Žiga Lipušček

1998 slovenska atletinja Aneja Simončič

1999 slovenski alpski smučar Nejc Naraločnik

2000 slovenski nogometaš David Zec

2001 slovenska alpska smučarka Žana Ciglič

2001 ukrajinski nogometaš Mihajlo Mudrik