Legendarni Pele se počasi poslavlja od družine in prijateljev #video

Pele se je od svoje družine in prijateljev poslovil iz bolniške postelje. Na posnetku se vidi, da se z velikim naporom pogovarja z družino po telefonu. Iz bolnišnice so sporočili, da bolezen napreduje in da potrebuje nadaljnjo nego, da bi se izognili še morebitnim težavam s srcem.

#Pele🇧🇷 says goodbye to family and friends from the hospital bed.



Football legend Pele slowly losing battle against Cancer, family says ‘he is very serious.'. 😢🙏🇧🇷



He knows his time is getting close to an end

He lived his dream ❤🥺

He's grateful for life. #brazil #football pic.twitter.com/KI6bvRBVOL