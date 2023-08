V Gabonu izvedli državni udar

Gabonski vojaki so danes nastopili na televiziji in razglasili, da so preklicali rezultate volitev in razpustili vse institucije v državi.

Za to so se odločili, ker so že dolgo opazovali "neodgovorno, nepredvidljivo upravljanje, ki je vodilo v nadaljnje slabšanje socialne kohezije, kar pa lahko vodi državo v kaos". S prevzemom oblasti nameravajo braniti mir in končati trenutno oblast, so dodali vojaki na televizijski postaji Gabon 24. Kot so pojasnili, so govorili v imenu odbora za tranzicijo in obnovo institucij.

Dopisnik AFP je ob tem poročal, da so v prestolnici Libreville odjeknili streli.

Pred udarom je volilna komisija sporočila, da je Bongo osvojil skoraj dve tretjini vseh glasov na volitvah, ki jih je opozicija označila za ponarejene.