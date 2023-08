Množična evakuacija evropskih državljanov iz Nigra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ulicah mest v Nigru so se po državnem udaru začeli zbirati protestniki.

Na ulicah mest v Nigru so se po državnem udaru začeli zbirati protestniki. Foto: Guliverimage

Vse več evropskih držav se odloča za evakuacijo državljanov iz Nigra, kjer je vojaška hunta prejšnji teden prevzela oblast in odstavila predsednika Mohameda Bazouma. Doslej so se za evakuacijo odločile Francija, Nemčija, Španija in Italija. Evropska unija medtem sporoča, da oskrba Evrope z naravnim uranom kljub dogajanju v Nigru ni ogrožena.