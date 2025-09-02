Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Torek,
2. 9. 2025,
15.46

Torek, 2. 9. 2025, 15.46

4 minute

Resno svarilo: Tega je sposoben Putin

A. Ž.

Vladimir Putin | "Putin je v marsičem pametnejši od zahodnih politikov. Malo pove, a kar reče, takoj izvede," poudarja nekdanji ruski diplomat. | Foto Guliverimage

"Putin je v marsičem pametnejši od zahodnih politikov. Malo pove, a kar reče, takoj izvede," poudarja nekdanji ruski diplomat.

Foto: Guliverimage

Nekdanji ruski diplomat Boris Bondarev meni, da mirovna pogajanja, sankcije in ukrajinski protinapadi le malo vplivajo na Rusijo. Prepričan je, da je ruski predsednik Vladimir Putin v marsičem pametnejši od zahodnih politikov.

Boris Bondarev, ki je pred leti iz Rusije pobegnil v tujino, svari pred nadaljnjim podcenjevanjem Vladimirja Putina, zlasti pred intelektualnim podcenjevanjem. V intervjuju za nemški medij Die Welt je ameriškega predsednika Donalda Trumpa in evropske države obtožil prevelike popustljivosti v odnosih z ruskim voditeljem.

Je Putin pametnejši od zahodnih politikov?

"Putin je v marsičem pametnejši od zahodnih politikov. Malo pove, a kar reče, takoj izvede. Trump pa sploh ne razume, zakaj je ta vojna nevarna za ZDA," pravi poznavalec Kremlja. Trump si preprosto želi biti prijatelj s Putinom. In prav to Putin izkorišča. V skladu z geslom: "Dajte mi Ukrajino in bomo prijatelji."

Stalin
Srečanje med Trumpom in Putinom na Aljaski pred nekaj tedni je bilo povezano z velikimi upi glede vojne v Ukrajini, prav tako srečanje med Putinom in njegovim ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, vendar ni prineslo veliko.

Trump in kako nadeti psu nagobčnik

Bondarev graja Trumpa, ker je ruskemu voditelju na Aljaski razgrnil rdečo preprogo. "Psa ne božaš, če mu hočeš nadeti nagobčnik, ampak mu rečeš 'sedi' in mu ga nadeneš. Če zalaja, ga udariš po gobcu, in to je to," je bil slikovit nekdanji ruski diplomat.

Evropa še vedno dobavlja premalo orožja, da bi ustavila Rusijo. To je kot dajanje zdravil pacientu, vendar ne dovolj. Šele ko bodo Putinovi viri izčrpani, bodo pogajanja imela smisel, trdi Bondarev. | Foto: Guliverimage Evropa še vedno dobavlja premalo orožja, da bi ustavila Rusijo. To je kot dajanje zdravil pacientu, vendar ne dovolj. Šele ko bodo Putinovi viri izčrpani, bodo pogajanja imela smisel, trdi Bondarev. Foto: Guliverimage

Bondarev je bil 20 let diplomat na ruskem zunanjem ministrstvu. Maja 2022 je odstopil s položaja v znak protesta proti agresiji proti Ukrajini. Dejal je, da se ne boji ruske tajne službe, na primer FSB.

So pogajanja pot v poraz?

Po mnenju Bondareva imajo trenutno vsa pogajalska prizadevanja malo možnosti za uspeh, saj manjkajo jasne zahteve. "Vsi govorijo samo o t. i. pogajanjih, nihče pa ne pove, kakšen naj bi bil končni izid. Dokler Evropa in Nemčija ne vesta, kako naj se ta vojna konča, so vsa pogajanja le pot do poraza."

Zahod ne pošilja jasnih signalov, medtem ko so ruski signali več kot jasni: napadi, bombe in vohuni. "Namesto da bi ukrepala, zahodna diplomacija verjame, da se lahko z Moskvo pogovarja tako kot z Nizozemsko. S Putinom pa moraš govoriti drugačen jezik," pravi nekdanji diplomat.

"Evropa dobavlja premalo orožja"

Evropa še vedno dobavlja premalo orožja, da bi ustavila Rusijo. To je kot dajanje zdravil pacientu, vendar ne dovolj. Šele ko bodo Putinovi viri izčrpani, bodo pogajanja imela smisel. Ruski vladar ima pogled uprt v celotno Ukrajino, trdi Bondarev.

Pogajanja o regiji Herson ali Donbasu trenutno niso produktivna. Takoj ko bo Ukrajina popustila, se bodo pojavile nove zahteve, je dejal Bondarev in dodal, da ukrajinski napadi in evropske sankcije, čeprav neprijetni, ne bodo povzročili propada ruskega gospodarstva.

