Srbski obveščevalci so skupaj s Putinovimi vohuni izvajali poskuse na psih

Lansko leto so v Srbiji zaznamovali protesti zaradi novembrskega zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med enim največjih protestov 15. marca 2025, ko se je na beograjskih ulicah zbralo več sto tisoč ljudi, je 15-minutno tišino v spomin na žrtve zrušenja nadstreška prekinil nenaden zvočni udar, zaradi katerega so se ljudje razbežali. Po nekaterih navedbah naj bi policija uporabila zvočni top, a so oblasti to vztrajno zavračale. Politico zdaj razkriva dokumente srbske vlade, iz katerih izhaja, da so srbski obveščevalci v sodelovanju z zloglasno rusko tajno službo FSB dva tedna po protestih zvočne topove testirali na živalih, da bi preverili, ali so simptomi, ki so jih opisovali protestniki, skladni z učinki topov.

Spodnji posnetek je nastal 15. marca 2025, ko se je na beograjskih ulicah zbralo več sto tisoč ljudi, ki so od oblasti zahtevali, da prevzamejo odgovornost za novembrsko smrtonosno zrušenje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu.

Protest je potekal mirno, dokler se ni blizu skupščine zgodil incident.15-minutno tišino za komemoracijo žrtev zrušenja nadstreška je prekinil močan zvočni udar, zaradi katerega je zavladal preplah in ljudje so se razbežali. Zvok je spominjal na rušenje stavbe, hitro približevanje vozila ali prebijanje zvočnega zidu, so takrat opisovali protestniki. Nekateri so zaradi slabosti, glavobola in omotice poiskali zdravniško pomoč.

Zvučni top na studente u toku 15 minuta ćutnje? pic.twitter.com/7XOFSUqOlh — Mirko Topalovic official (@mirkotopalovic7) March 15, 2025

Kaj točno se je zgodilo, ni bilo jasno. Po nekaterih navedbah je policija uporabila zvočni top, kar so oblasti vztrajno zavračale. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je navedbe o uporabi zvočnega topa označil za laž in napovedal preiskavo, "po kateri bodo vsi odgovorni za brutalne izmišljotine in laži odgovarjali pred institucijami".

Tudi notranji minister Ivica Dačić je zanikal kakršno koli nezakonito dejanje in trdil, da Srbija "ni uporabila nobenih nezakonitih sredstev, vključno s tako imenovanim zvočnim topom". Policija ima sicer zvočni top v lasti, a je njegova uporaba z zakonom prepovedana.

Poskuse so izvajali brez ustreznih dovoljenj

Mesec dni po protestih je srbska državno obveščevalno-varnostna služba BIA in eno od ministerstev pripravila poročilo, ki ga je naročila pri ruski tajni službi FSB. V njem trdijo, da visokointenzivne naprave "med protesti niso bile uporabljene" in da ni bilo množičnega "psihološkega in fizičnega vpliva na ljudi".

Portal Politico pa je pridobil srbske vladne dokumente iz katerih izhaja, da so srbski obveščevalci v sodelovanju z rusko obveščevalno službo FSB dva tedna po incidentu na protestu izvedli poskuse na živalih z uporabo zvočnega topa. Cilj je bil ugotoviti, ali so simptomi, ki so jih opisovali protestniki, skladni z učinki zvočnih topov.

Srbski in ruski obveščevalci so po navedbah Politica zbrali skupino psov, da bi ocenili, kako zvočni top vpliva nanje. Psi so bili izbrani kot testni subjekti zaradi "svoje visoke občutljivosti na akustične učinke".

Živali so bile izpostavljene dvema modeloma zvočnih topov, LRAD – LRAD 100X MAG-HS in LRAD 450XL, ki ju je izdelalo kalifornijsko podjetje Genasys, na razdaljah 200, 150, 100, 50 in 25 metrov. Dokumenti nakazujejo, da so bili poskusi na živalih izvedeni brez potrebnih dovoljenj za takšne poskuse, navaja Politico.

Na ministrstvu za kmetijstvo za poskuse niso vedeli

Glede na dokumente ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo ni prejelo prošnje za odobritev poskusov na živalih. "To ministrstvo ni nikoli prejelo zahteve za odobritev izvajanja testov na živalih, zato ni bila izdana nobena odločba o odobritvi tega testa, pa tudi drugih podobnih testov," piše v dokumentih.

Srbski odvetnik za človekove pravice Danilo Ćurčić je dejal, da so bili psi "izpostavljeni bodisi poskusom bodisi zlorabi", kot je opredeljeno v zakonu o zaščiti živali. Pojasnil je, da srbska zakonodaja zahteva, da se poskusi na živalih predhodno registrirajo in odobrijo s strani pristojnih organov. Poleg tega zakonodaja izrecno prepoveduje testiranje na živalih za "testiranje orožja in vojaške opreme".

Kaj je zvočni top?



Zvočni top je naprava, ki oddaja usmerjene zvočne valove z visoko ali nizko frekvenco, da doseže določene učinke, najpogosteje za nadzor množic, odganjanje ptic ali uničevanje projektilov. Obstaja več vrst zvočnih topov, njihova uporaba pa je odvisna od frekvence in jakosti zvoka, ki ga oddajajo. Pri ljudeh lahko uporaba zvočnega topa povzroči slabost, glavobol in omedlevico.