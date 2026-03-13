Vučić potrdil nakup hiperzvočnih balističnih raket

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek potrdil, da ima Srbija hiperzvočne balistične rakete zrak-zemlja, ki naj bi lahko zadele cilje na razdalji do 400 kilometrov. Poudaril je, da Srbija ne namerava nikogar napasti, a izrazil bojazen, da bi bila sama v prihodnosti lahko tarča napada Hrvaške, Albanije in Kosova.

Srbija je nabavila hiperzvočne rakete ter s tem po navedbah specializiranih portalov postala prva država v Evropi s tovrstnim orožjem in druga nekitajska sila z raketami CM-400. Prvi tuji uporabnik te rakete je pakistansko vojaško letalstvo. Gre za kitajske rakete zrak-zemlja CM-400, ki jih je javnost na letalu srbske vojske mig-29 lahko prvič videla v začetku tedna, v Srbiji pa so dobile vzdevek zagrebčanke.

Na novo orožje srbske vojske se je v četrtek odzval hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je dejal, ne pričakujejo, "da bi posedovanje tako zelo resnega orožja lahko v katerikoli različici privedlo do tega, da bi bilo uporabljeno proti sosednjim državam, Hrvaški ali kateri drugi". Dodal je, da se bo Hrvaška o tej temi pogovorila z zavezniki v Natu in jih opozorila na oborožitev, ki predstavlja novost v arzenalu srbske vojske.

Vučić je posedovanje omenjenih raket sicer potrdil v četrtek zvečer v pogovoru za srbsko javno radiotelevizijo RTS. "Gre za rakete zrak-zemlja, kar pomeni, da se z njimi napada cilje na tleh. Zadenejo lahko cilje na razdalji od 200 do 400 kilometrov. So izjemno drage in učinkovite," je izjavil.

Hrvaške se ne bojijo

O Plenkovićevi izjavi, da bo na rakete opozoril Nato, je Vučić dejal, da že leto dni posluša zgodbe, da ima Hrvaška boljšo vojsko od Srbije, zdaj pa se v Zagrebu čudijo, ko so videli, da ima Srbija hiperzvočne balistične rakete. Do Zagreba je bil znova kritičen zaradi skupne izjave o krepitvi obrambnega sodelovanja, ki so jo lani podpisali Hrvaška, Albanija in Kosovo.

Čeprav mu je Plenković minuli mesec zagotovil, da vojaško sodelovanje Albanije, Hrvaške in Kosova ni usmerjeno proti Srbiji, Vučić, kot pravi, še vedno čuti določeno nelagodje in strah. "Ta vojaška zveza je usmerjena neposredno proti Srbiji, za to ne obstaja noben drug razlog," je izjavil v pogovoru za RTS in dodal, da je Hrvaška v zadnjem letu storila vse, da bi zrušila Srbijo.

"Pripravljamo se na njihov napad," je dejal in poudaril, da ima Srbija dovolj odvračalne moči "za vse te tri entitete".

Vučić je bil lani kritičen tudi do sporazuma o vojaškem sodelovanju, ki sta ga sklenili Slovenija in Hrvaška. Dejal je, da so tovrstni sporazumi usmerjeni "neposredno proti interesom srbskega naroda".