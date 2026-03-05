Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srbija sprožila plaz komentarjev: "Na Hrvaško potujte le v skrajnem primeru"

Dejstvo, da se je Hrvaška uvrstila na oranžni seznam, skupaj z azijskimi in afriškimi državami, je mnoge zelo presenetilo.

Dejstvo, da se je Hrvaška uvrstila na oranžni seznam, skupaj z azijskimi in afriškimi državami, je mnoge zelo presenetilo.

Foto: Reuters

Na srbskem zunanjem ministrstvu so zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu v skupino z azijskimi in afriškimi državami, v katere ne priporočajo potovanj, razen v skrajnem primeru, uvrstili tudi Hrvaško. Nov sistem potovalnih nasvetov v obliki semaforja je sprožil plaz komentarjev na družbenih omrežjih.

Na "semaforju" zunanjega ministrstva so države sveta razvrstili v štiri kategorije – od zelene do rdeče, glede na oceno varnostnih tveganj.

V rdečo kategorijo so uvrstili 23 držav, v katere srbskim državljanom odsvetujejo vsa potovanja, prevladujejo pa države Bližnjega vzhoda, kot so Bahrajn, Izrael, Iran, Irak, Jemen, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Oman in Savdska Arabija. Na seznamu najdemo tudi Ukrajino, Afganistan, Libijo, Somalijo, Južni Sudan, Mali in Srednjeafriško republiko. 

Oranžna kategorija vključuje 28 držav, edina evropska država na tem seznamu pa je Hrvaška, kar je mnoge presenetilo.

V rumeno kategorijo so uvrstili 61 držav, med njimi pa je iz Evrope le Albanija. Vse preostale države so umestili v zeleno kategorijo, kar pomeni, da je potovanje tja dovoljeno ob upoštevanju previdnosti.

nevarne države, semafor, Srbija | Foto: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije/mfa.gov.rs Foto: Ministarstvo vanjskih poslova Srbije/mfa.gov.rs

Če ste že tam, pazite na druženje in provokacije 

"Glede na najnovejši razvoj dogodkov v Republiki Hrvaški ter vse pogostejše incidente, napetosti in neugodne varnostne razmere priporočamo, da državljani Republike Srbije v prihodnjem obdobju ne potujejo v Republiko Hrvaško, razen če je to nujno potrebno. Če je potovanje nujno, državljane pozivamo, naj se izogibajo javnim zbiranjem in krajem, kjer je mogoče pričakovati provokacije, naj bodo previdni pri komunikaciji ter naj skrbijo za osebno in premoženjsko varnost," so sporočili z ministrstva.

Dodali so, da organizirana potovanja, kot so prihodi športnih ekip in kulturnih delegacij na Hrvaško, predstavljajo posebno varnostno tveganje, športne zveze in kulturna društva pa spodbujajo, da se o vsakem potovanju posvetujejo s pristojnimi organi, da se oceni tveganje in sprejmejo preventivni ukrepi.

Objava srbskega ministrstva je med Srbi sprožila plaz komentarjev na družbenih omrežjih. "Državljani so na Hrvaškem varnejši kot v lastni državi," je dejal eden od uporabnikov, drugi pa je dodal: "Na desettisoče Srbov se zaradi skrajne nuje pripravlja na odhod na Hrvaško na delo na morje. Še več jih gre na isto mesto na poletne počitnice iz skrajne nuje."

Oglasili so se tudi hrvaški državljani, med katerimi je nekdo zapisal: "Vse, ki pridejo v Knin, vabim, da stopijo v stik z mano, plačal jim bom pijačo."

Bližnji vzhod nevarnost potovanje državljani opozorilo Srbija
