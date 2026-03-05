Na brniškem letališču pristalo četrto letalo z evakuiranimi Slovenci iz Dubaja

Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih urah pristali dve letali, ki sta iz Dubaja v domovino prepeljali evakuirane Slovence. Nekaj čez 13. uro je na letališču pristalo še eno letalo iz omanske prestolnice Maskat. Na njem je bilo 140 potnikov, skupno se je po podatkih urada vlade za komuniciranje s štirimi leti doslej vrnilo 583 državljanov.

Prvo letalo, ki ga je zagotovila družba FlyDubai iz Združenih arabskih emiratov, je na Letališču Jožeta Pučnika pristalo malo po 3. uri zjutraj, drugo iste letalske družbe pa je prispelo ob približno 5.30, izhaja iz objav na spletni strani letališča.

Na prvem je bilo 152, na drugem pa 166 potnikov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Obe letali sta skupini potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi.

Pred tem je prva skupina približno 125 slovenskih državljanov v sredo malo po 22. uri v Slovenijo prispela iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. Postanek je letalo jordanske družbe Jordan Aviation opravilo v jordanski Akabi.

Z letališča v Maskatu se je sredi noči proti domovini odpravila še ena skupina Slovencev, ki so bili v sredo v Oman pripeljani iz Dubaja. Letalo je na brniškem letališču pristalo malo po 13. uri. Na njem je bilo 140 potnikov.

Doma že več kot 500 Slovencev

Kot je zunanje ministrstvo zapisalo na omrežju X, obenem potekajo priprave na vrnitev še preostalih državljanov z ogroženih območij. Ljudi pozivajo, naj bodo mirni in na varnem počakajo na obvestilo za odhod. Dodajajo, da jih bodo o tem pravočasno obvestili.

Po neuradnih navedbah na območju ostaja še nekaj sto slovenskih državljanov.

MZEZ je še sporočilo, da je Slovenija za evakuacijske lete iz Dubaja aktivirala tudi mehanizem EU na področju civilne zaščite.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. V sredo je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper.