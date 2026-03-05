Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
13.26

Na brniškem letališču pristalo četrto letalo z evakuiranimi Slovenci iz Dubaja

letalo, letališče, deportacija | Obe letali sta skupini po 144 potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi. | Foto Guliverimage

Obe letali sta skupini po 144 potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi.

Foto: Guliverimage

Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih urah pristali dve letali, ki sta iz Dubaja v domovino prepeljali evakuirane Slovence. Nekaj čez 13. uro je na letališču pristalo še eno letalo iz omanske prestolnice Maskat. Na njem je bilo 140 potnikov, skupno se je po podatkih urada vlade za komuniciranje s štirimi leti doslej vrnilo 583 državljanov.

Prvo letalo, ki ga je zagotovila družba FlyDubai iz Združenih arabskih emiratov, je na Letališču Jožeta Pučnika pristalo malo po 3. uri zjutraj, drugo iste letalske družbe pa je prispelo ob približno 5.30, izhaja iz objav na spletni strani letališča.

Na prvem je bilo 152, na drugem pa 166 potnikov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Obe letali sta skupini potnikov pripeljali iz Dubaja, vmesni postanek sta opravili na egiptovskem letališču v Gizi.

Pred tem je prva skupina približno 125 slovenskih državljanov v sredo malo po 22. uri v Slovenijo prispela iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. Postanek je letalo jordanske družbe Jordan Aviation opravilo v jordanski Akabi.

Z letališča v Maskatu se je sredi noči proti domovini odpravila še ena skupina Slovencev, ki so bili v sredo v Oman pripeljani iz Dubaja. Letalo je na brniškem letališču pristalo malo po 13. uri. Na njem je bilo 140 potnikov.

Doma že več kot 500 Slovencev

Kot je zunanje ministrstvo zapisalo na omrežju X, obenem potekajo priprave na vrnitev še preostalih državljanov z ogroženih območij. Ljudi pozivajo, naj bodo mirni in na varnem počakajo na obvestilo za odhod. Dodajajo, da jih bodo o tem pravočasno obvestili.

Po neuradnih navedbah na območju ostaja še nekaj sto slovenskih državljanov.

MZEZ je še sporočilo, da je Slovenija za evakuacijske lete iz Dubaja aktivirala tudi mehanizem EU na področju civilne zaščite.

Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. V sredo je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper.

Pirc Musar z zahvalo za pomoč pri evakuaciji državljanov

"Država si v teh težkih trenutkih po svojih najboljših močeh prizadeva, da se tisti, ki se nahajate na kritičnih območjih, čimprej vrnete v domovino," je dejala Nataša Pirc Musar. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes zahvalila vsem, ki sodelujejo pri evakuaciji državljanov s kritičnih območij na Bližnjem vzhodu. Tiste, ki so obtičali v tujini, je pozvala k mirnosti in spremljanju uradnih informacij pristojnih služb ter jim zaželela srečno in varno pot v domovino.

"Ko si v tujini in se znajdeš v stiski, si želiš, da ne bi bil sam. V Sloveniji to razumemo in si pomagamo. Država si v teh težkih trenutkih po svojih najboljših močeh prizadeva, da se tisti, ki se nahajate na kritičnih območjih, čimprej vrnete v domovino," je, kot so sporočili iz njenega urada, sporočila predsednica. Vse, ki se nahajajo v kriznih območjih, je pozvala k mirnosti in spremljanju uradnih informacij pristojnih služb, ter jih zaprosila, naj naprej poskrbijo za svojo varnost.

Izrekla je pohvalo slovenskim diplomatom in vsem vladnim službam, ki so vključene v reševanje slovenskih državljanov. "Vsak, ki je kakorkoli vključen v prizadevanje za povratek vseh vas, ki ste na kritičnih območjih, s svojim delom dokazuje, da nam je mar. Zato je prav izreči besedo spodbude slovenskim diplomatkam in diplomatom ter vsem vladnim službam, ki so vključene v reševanje in vračanje naših državljanov. Delajo požrtvovalno," je poudarila.

Ker so razmere nepredvidljive in se hitro spreminjajo, seveda še zdaleč ne gre vedno vse tako hitro in gladko, kot bi si vsi želeli, je dodala, a zagotovila, da država "izkorišča vsako priložnost, vsako okno, skozi katerega lahko omogoči povratek naših ljudi".
Prihod potnikov iz Omana.
Prihod potnikov iz Omana
