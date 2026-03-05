Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
16.39

Osveženo pred

44 minut

Sajovic: Slovence bomo v domovino vrnili v najkrajšem možnem času

Borut Sajovic | V Slovenijo so do zdaj prispela štiri letala s slovenskimi državljani. | Foto STA

V Slovenijo so do zdaj prispela štiri letala s slovenskimi državljani.

Foto: STA

Vsem slovenskim državljanom, ki se zaradi zaostrenih varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu želijo vrniti v domovino, bo država to omogočila v najkrajšem mogočem času, je danes ob robu obiska vlade v Ljubljani dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Poudaril je, da so pri aktivnostih vračanja slovenskih državljanov odvisni od varnostnih razmer.

Če bodo varnostne razmere ugodne, Sajovic ocenjuje, da bi večino slovenskih državljanov, ki se želijo vrniti, lahko v Slovenijo pripeljali do konca tedna. "Če je obstreljevanje in če so nevarnosti, potem bodo poti motene," je opozoril minister. Vsem, ki še čakajo na evakuacijo, je svetoval mirnost in potrpežljivost.

Iz Evropske komisije so medtem danes sporočili, da je Bruselj v sredo in danes nudil podporo pri organizaciji šestih poletov z Bližnjega vzhoda članicam EU, ki so za to zaprosile prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Minister je dejal, da je tudi Slovenija vstopila v ta evropski sistem pomoči. "Tako da so odprte vse možnosti. Kjer bo pot hitrejša in učinkovitejša, da bodo Slovenke in Slovenci varno in hitro doma, tiste poti se bomo poslužili," je pojasnil.

Sajovic: Kolikor bo stalo, toliko bomo dali za to, da so ljudje doma

Zahvalil se je vsem, ki sodelujejo pri vračanju slovenskih državljanov v domovino, med drugim veleposlaništvu v Abu Dabiju in pripadnikom Rdečega križa, ki so na letališču Jožeta Pučnika prispelim državljanom nudili psihološko pomoč.

Glede stroškov pa je dejal: "Kolikor bo stalo, toliko bomo dali za to, da so ljudje doma."

V Slovenijo so do zdaj prispela štiri letala s slovenskimi državljani, ki so zaradi sobotnega napada ZDA in Izraela na Iran ter posledične zaostritve varnostnih razmer v regiji obtičali v državah Bližnjega vzhoda.

