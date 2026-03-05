Težave evropskih držav z evakuacijo, zjutraj pristalo šele prvo letalo z Nemci

Po dveh dneh hudih kritik nemške opozicije si je vlada v četrtek zjutraj oddahnila, saj je v Frankfurtu pristalo prvo letalo z Nemci, ujetimi na kriznem območju na Bližnjem vzhodu. Letalo Lufthanse je v sredo ponoči vzletelo iz Maskata, glavnega mesta Omana. Manj sreče pa je imela britanska vlada, ki je prav tako v sredo ponoči organizirala evakuacijski polet za svoje državljane iz Maskata, a so ga morali zaradi tehničnih težav prestaviti na četrtek.

Evakuacija evropskih državljanov s kriznega območja na Bližnjem vzhodu marsikateri državi povzroča velike preglavice.

Letalo za prvi evakuacijski polet, ki ga je organizirala nemška vlada, je po poročanju agencije DPA šele v četrtek zjutraj pristalo na letališču v Frankfurtu. Letalo Lufthanse je ponoči vzletelo iz Maskata, glavnega mesta Omana, od koder se je v sredo vrnila tudi prva skupina Slovencev.

Prispela že tri letala s Slovenci, četrto bo kmalu na Brniku



Na brniškem letališču sta v zgodnjih jutranjih urah v četrtek pristali še dve letali, ki sta iz Dubaja v domovino prepeljali evakuirane Slovence. Na prvem je bilo 152, na drugem pa 166 potnikov.



Pred tem je prva skupina približno 140 slovenskih državljanov v sredo malo po 22. uri v Slovenijo prispela iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja.



Z letališča v Maskatu se je, kot je sporočil Ukom, sredi noči proti domovini odpravila še ena skupina Slovencev, ki so bili v sredo v Oman pripeljani iz Dubaja. Letalo ima trenutno na brniškem letališču predviden pristanek v četrtek ob 12. uri. Tudi na tem naj bi bilo okrog 140 potnikov.



Na Bližnjem vzhodu je zaradi vojne, ki je izbruhnila minuli konec tedna, ostalo ujetih najmanj tisoč Slovencev. Z do danes zagotovljenimi štirimi letali se jih bo skupno vrnilo več kot 500, evakuacije pa naj bi se ob sicer zapletenih varnostnih razmerah na kriznem območju nadaljevale tudi v prihodnjih dneh.



Vlada je v ponedeljek sporočila, da je za vrnitev Slovencev iz Združenih arabskih emiratov s čarterskimi poleti do Ljubljane rezervirala 1,5 milijona evrov. V sredo je na dopisni seji razširila seznam držav, iz katerih bo potekala vrnitev, še na Bahrajn, Jordanijo, Katar, Kuvajt, Libanon, Oman, Savdsko Arabijo, Sirijo, Izrael in Ciper.

Britanski državljani zaradi tehničnih težav prenočili v Maskatu

Na krovu letala Lufthansa Airbus A340-300 s številko leta LH345 so bili potniki, ki jih je po različnih kriterijih med prvimi izbrala nemška vlada. Tako kot desettisoči drugih so po ameriškem napadu na Iran obtičali v Perzijskem zalivu in so jih morali po kopnem prepeljati v Maskat, ki je v zadnjih dneh postal ključna točka za evakuacijo tujih državljanov z Bližnjega vzhoda.

Sreče pa niso imeli britanski državljani, ki so morali zaradi tehniče težave na letalu noč preživeti v Omanu in še vedno čakajo na evakuacijske polete, ki jih v sodelovanju z British Airways organizira vlada.

"Niso hoteli plačati davkov, zdaj jih pa rešujemo"

Velika Britanija je sicer ena od držav, ki ima in bo še imela največ težav z evakuacijo svojih državljanov, saj naj bi se v zalivskih državah nahajalo 300 tisoč državljanov, od tega naj bi jih tam stalno prebivalo kar 130 tisoč. Ker so se številni tja preselili zaradi davčnih razlogov, se v javnosti pojavljajo polemike, zakaj bi jih morala vlada reševati z davkoplačevalskim denarjem, če več kot očitno ti ljudje niso želeli prispevati v proračunsko blagajno.