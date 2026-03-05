Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Četrtek,
5. 3. 2026,
10.28

Iran Azerbajdžan Vojna v Iranu

Četrtek, 5. 3. 2026, 10.28

49 minut

Konflikt se širi: Iran napadel letališče v Azerbajdžanu #video

P. P.

letališče v Azerbajdžanu | Azerbajdžanske oblasti so sporočile, da je en dron zadel terminal letališča. | Foto omrežje X/posnetek zaslona

Azerbajdžanske oblasti so sporočile, da je en dron zadel terminal letališča.

Foto: omrežje X/posnetek zaslona

Iranska vojska je izstrelila tri iranske brezpilotne letalnike na letališče Razi v azerbajdžanskem Nahčivanu blizu meje z Iranom. Po prvih poročilih je en dron zadel potniški terminal. Azerbajdžan je do zdaj v konfliktu med Iranom in ZDA poskušal ostati nevtralen, soočal pa naj bi se s pritiski, da bi ameriški vojski omogočil izvajanje logističnih operacij na svojem ozemlju.

Po prvih informacijah sta bili v napadu dronov na letališče Razi v azerbajdžanskem Nahčivanu ranjeni najmanj dve osebi, so za Euronews povedale oblasti.

Azerbajdžanske oblasti so sporočile, da je en dron zadel terminal letališča, drugi pa je padel v bližino šole v vasi Šakarabad.

"Ostro obsojamo te napade z droni, ki so bili izvedeni z ozemlja Islamske republike Iran, zaradi katerih je bila letališka stavba poškodovana, dva civilista pa sta bila ranjena," so zapisali v izjavi.

Videoposnetki s kraja dogodka prikazujejo dron, ki leti proti letališču, poškodovan glavni terminal in reševalne ekipe na kraju dogodka.

Abas Aragči
