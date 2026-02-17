Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srbija, policija, protesti | Policisti so preprečevali protestnikom, da bi se jim približali, v nekem trenutku pa je skupina več deset privržencev oblasti po navedbah prič napadla protestnike in novinarje. | Foto Elmedin Hajrovic/ATAImages/Pixsell

Policisti so preprečevali protestnikom, da bi se jim približali, v nekem trenutku pa je skupina več deset privržencev oblasti po navedbah prič napadla protestnike in novinarje.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages/Pixsell

Privrženci v Srbiji vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) so v ponedeljek zvečer v Novem Sadu napadli protivladne protestnike in najmanj tri poškodovali. Protestnike so psovali, udarjali in brcali, prizanesli pa niso niti novinarjem, ki so spremljali dogajanje, poročajo lokalni mediji, ki se sklicujejo na pričevanja študentov.

Na videoposnetkih na družbenih omrežjih je videti v črno oblečene moške, ki tepejo študente, po navedbah prič pa so jih tudi brcali in udarjali s pestmi.

Na protivladnem protestu, ki so ga študenti v blokadi pripravili v znak nasprotovanja prihodu srbskega predsednika Aleksandra Vučića v Novi Sad, kjer bi se moral udeležiti slovesne akademije ob 200. obletnici ustanovitve Matice srbske, se je zbralo več tisoč ljudi. Protest so pripravili, čeprav je Vučić zaradi uradnega obiska v Indiji udeležbo odpovedal, namesto njega pa se je slovesnosti udeležil predsednik SNS Miloš Vučević, poroča medijska mreža Radio Slobodna Evropa.

Kolono protestnikov ustavil policijski kordon

Blizu gledališča, kjer je potekala slavnostna akademija, je kolono protestnikov ustavil policijski kordon. Kljub temu je nekaterim uspelo priti bliže gledališču, pred katerim je bilo več sto privržencev oblasti, ki jih je varoval kordon okrepljenih policijskih enot.

Policisti so preprečevali protestnikom, da bi se jim približali, v nekem trenutku pa je skupina več deset privržencev oblasti po navedbah prič napadla protestnike in novinarje. Policija je nato posredovala in napadalce umaknila. Opozicijska Stranka svobode in pravice (SSP) je sporočila, da je na posnetkih prepoznala nekatere "režimske pretepače in lojaliste".

Študenti in protivladni protestniki se po vsej državi že več kot 15 mesecev po smrtonosnem padcu nadstreška na novosadski železniški postaji še vedno zbirajo, zahtevajo predčasne volitve in da odgovorni za nesrečo tudi odgovarjajo. Večkrat so jih že napadli privrženci SNS, ki doslej za to niso bili kaznovani.

