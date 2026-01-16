Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
St. M.

Petek,
16. 1. 2026,
19.52

Petek, 16. 1. 2026, 19.52

23 minut

Srbija: študenti proteste zamenjali za volilno kampanjo

St. M.

zbiranje podpisov, Beograd | Da podpora študentom ni upadla, se je pokazalo tudi 28. decembra, ko so študenti zbirali podpise podpore za predčasne volitve na več kot 500 stojnicah v več kot sto mestih in občinah po vsej državi. Študenti pravijo, da so v enem samem dnevu zbrali skoraj 400 tisoč podpisov, pri čemer so mnogi državljani pustili tudi kontaktne podatke in izrazili pripravljenost za sodelovanje v prihodnjih dejavnostih. | Foto Reuters

Da podpora študentom ni upadla, se je pokazalo tudi 28. decembra, ko so študenti zbirali podpise podpore za predčasne volitve na več kot 500 stojnicah v več kot sto mestih in občinah po vsej državi. Študenti pravijo, da so v enem samem dnevu zbrali skoraj 400 tisoč podpisov, pri čemer so mnogi državljani pustili tudi kontaktne podatke in izrazili pripravljenost za sodelovanje v prihodnjih dejavnostih.

Foto: Reuters

Po letu dni množičnih protestov in blokad so srbski študenti spremenili strategijo. Namesto z organiziranjem sprevodov po ulicah se zdaj pripravljajo na parlamentarne volitve, ki bodo predvidoma v zadnjem četrtletju leta 2026. Predsednik Aleksandar Vučić pri razpisu volitev čaka na najugodnejši čas – zase.

Po več kot letu dni protestov, študentskih blokad in političnih napetosti je srbski predsednik Aleksandar Vučić sprejel izziv študentov in državljanov, ki zahtevajo predčasne volitve, piše Deutsche Welle.

Analitiki ocenjujejo, da sta vladni in opozicijski blok prvič izenačena. Profesor Dušan Spasojević meni, da bi vlada Aleksandra Vučića volitve lahko celo izgubila, vendar opozarja na ogromne vire, ki jih ima oblast še vedno na voljo.

Sprememba fokusa

Študenti so iz protestov prešli v volilno kampanjo. Vzpostavljajo štabe, usposabljajo opazovalce in oblikujejo svojo politično platformo. Izvajajo akcijo "Študent v vsaki vasi", v okviru katere študenti postavljajo improvizirane stojnice, kjer ne le poskušajo nasprotovati podobi, ki so jo skozi leta oblikovali provladni tabloidi, ampak tudi prisluhniti kritikam in pomislekom ljudi.

Da podpora študentom ni upadla, se je pokazalo tudi 28. decembra, ko so študenti zbirali podpise podpore za predčasne volitve na več kot 500 stojnicah v več kot 100 mestih in občinah po vsej državi. Študenti pravijo, da so v enem samem dnevu zbrali skoraj 400.000 podpisov, pri čemer so mnogi državljani pustili tudi kontaktne podatke in izrazili pripravljenost za sodelovanje v prihodnjih dejavnostih.

Taktika odlašanja

Vučić je v odgovor ubral taktiko zavlačevanja in v iskanju trenutka, ki bi mu politično najbolj ustrezal, odlaša z razglasitvijo datuma volitev. Medtem ko študenti verjamejo, da jim čas koristi za boljšo pripravo pa tudi vlada krepi nadzor.

Oblast odgovarja s represijo, saj v javnem sektorju prihaja do odpuščanj tistih, ki razmišljajo drugače in celo njihovih družinskih članov. Proti študentom so sproženi številni sodni postopki, univerze pa so izgubile finančno neodvisnost zaradi novega centraliziranega sistema financiranja, ki krepi državni nadzor.

Kljub težkim razmeram in pritiskom pa študentski aktivisti poudarjajo, da se zavedajo, da bo leto dolgo in naporno, vendar tudi vedo, da boj za demokratične spremembe ni šprint, temveč maraton, na katerega so pripravljeni.

volilna kampanja Aleksandar Vučić volitve študenti protesti Srbija Srbija
