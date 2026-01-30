Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
30. 1. 2026,
9.06

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Vučić pričakuje, da bodo jeseni začeli vpisovati vojaške obveznike

Na. R., STA

Aleksandar Vučić | Vučić je zagotovil, da želijo, da mladi vojaško službo preživijo v najboljših pogojih. "Da pridobijo potrebno odgovornost in resnost ter tudi odnos do domoljubja," je dejal. | Foto STA

Vučić je zagotovil, da želijo, da mladi vojaško službo preživijo v najboljših pogojih. "Da pridobijo potrebno odgovornost in resnost ter tudi odnos do domoljubja," je dejal.

Foto: STA

V Srbiji bodo konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega ponovno uvedli obvezno služenje vojaškega roka, je v četrtek napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Pričakuje, da bodo vpisovanje vojaških obveznikov začeli jeseni.

Vučić je po poročanju portala N1 Srbija pojasnil, da za zdaj še ni jasno, ali se bo služenje 75-dnevnega obveznega vojaškega roka začelo decembra letos ali marca 2027. "V prihodnjem mesecu ali dveh bomo sprejeli to odločitev in jo poslali v srbski parlament /.../, septembra ali oktobra pa se bo začelo vpisovanje vojaških obveznikov," je napovedal.

Srbski predsednik je septembra 2024 podpisal soglasje za ponovno uvedbo obveznega služenja. V Srbiji so obvezno služenje vojaškega roka ukinili v začetku leta 2011, pred njegovo ponovno uvedbo pa mora parlament sprejeti ustrezen zakon.

Na vprašanje, zakaj še ni odločeno, kdaj se bo začelo služenje vojaškega roka, je Vučić odgovoril: "Moramo pripraviti vse objekte. Imamo dovolj pušk in škornjev, toda nekatere stvari še niso popolnoma pripravljene." Dodal je, da je treba obnoviti naborniške centre, izboljšati ambulante in druge objekte.

