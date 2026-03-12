Srbija naj bi je po pisanju srbskih in ameriških medijev kupila kitajske hipersonične rakete in s tem postala prva država v Evropi s takim orožjem. Uradni Beograd navedb o raketah, ki so v Srbiji dobile vzdevek Zagrebčanke, ni ne potrdil ne zanikal, v Zagrebu pa so izrazili upanje, da bodo ostale v skladiščih.

Raketo zrak-zemlja CM-400 kitajske proizvodnje naj bi javnost na letalu srbske vojske Mig-29 prvič videla v torek na spletnem vojaškem forumu MyCity Military, je danes poročala srbska javna radiotelevizija RTS. Ob tem je dodala, da srbska vojska nakupa teh raket ni ne potrdila ne zanikala.

Ameriški specializirani portal Military Watch je v torek navedel, da je srbska vojska s tem postala prva oborožena sila v Evropi, ki je kupila hipersonične balistične rakete, in druga nekitajska sila z raketami CM-400. Prvi tuji uporabnik te rakete je pakistansko vojaško letalstvo.

Hitrost rakete CM-400 lahko preseže šest mahov na uro. Military Watch pa je pri tem kot zanimivost izpostavil, da nobeno drugo lovsko letalo v Evropi ni integriralo raket zrak-zemlja, ki bi bile sposobne hipersoničnih hitrosti.

Raketa CM-400 tehta 910 kilogramov, kar omogoča, da lahko tudi zelo lahki lovci nosijo po dve raketi. O njenem dometu obstajajo različne ocene. Na vojaških forumih se pojavljajo trditve, da bi bil domet lahko do 400 kilometrov, vendar ob opombi, da ga je Kitajska za izvoz najverjetneje omejila na približno 240 ali 250 kilometrov.

Hrvati upajo, da bodo ostale v skladiščih

Srbski tabloidi so raketam nadeli vzdevek Zagrebčkanke, v torek pa jih je komentiral tudi hrvaški obrambni minister Ivan Anušić. Kot je dejal, gre po tem, kar je prebral, za resno orožje. "Upam pa, da bodo te hipersonične rakete ostale v njihovih skladiščih, kjer je tudi njihovo mesto," je dodal.

Poudaril je tudi, da srbska vojska že približno deset let intenzivno vlaga v modernizacijo svojih oboroženih sil in da Hrvaška mora delati na krepitvi svojih obrambnih zmogljivosti.

Srbija je po podatkih Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri), ki redno objavlja statistiko o vojaških izdatkih držav po svetu, v zadnjih petih letih v vojsko vložila daleč največ v regiji Zahodnega Balkana. Samo leta 2024 je porabila okoli 2,2 milijarde dolarjev, kar je skoraj petkrat več kot Albanija.