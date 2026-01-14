Majhen danski otok Bornholm v Baltskem morju se pripravlja na morebiten napad. V zadnjih mesecih je na otok prispelo več vojakov, v vojaški bazi gradijo nove hangarje, prejšnji teden pa je na otok prispelo 11 oklepnih vozil patria 6x6, namenjenih odvračanju morebitnega poskusa invazije. "Vse bolj se pripravljamo in določeno stopnjo pripravljenosti smo že dosegli," je za El Pais povedal poveljnik danske vojske Peter Boysen. "Borili se bomo s tem, kar imamo, vendar moramo pospešiti in okrepiti svoje sile. In to tudi počnemo," je dodal.

Zaradi strateške lege v Baltskem morju je bil otok Bornholm vedno občutljiva točka. Med drugo svetovno vojno so ga okupirali nacisti, po vojni pa ga je skoraj eno leto nadzorovala Sovjetska zveza. V tem obdobju so nekateri otok poimenovali kar ruska Danska. Ob koncu hladne vojne se je prisotnost danske vojske na otoku zmanjšala, z rusko invazijo na Ukrajino leta 2022 pa so se napetosti znova vrnile. Istega leta je nedaleč od otoka odjeknila eksplozija ruskega plinovoda Severni tok. Še dodatno skrb vzbujata bližina ruske enklave Kaliningrad in fantomska flota, ki prikrito pluje v teh vodah.

"Otok Bornholm je kot stacionarna letalonosilka sredi Baltskega morja," je dejal poveljnik danske vojske Peter Boysen. "Pomembno je, da morebitnemu sovražniku pokažemo, da smo ga pripravljeni braniti," je dodal.

V vojašnici Almegaards Kaserne, kamor so pripeljali nova oklepna vozila, je napeto. General Boysen je sam prikazal vožnjo enega od njih po ledenem terenu. "Trenutno ni neposrednih groženj za Bornholm, vendar moramo biti pripravljeni. To je najboljši način, da se izognemo vojni," je povedal za El Pais.

Polkovnik Lars Nygaard, poveljnik bornholmskega polka, je pojasnil, da je otok najbližja točka v kraljestvu sovražniku in da tukaj potrebujejo vojake.

Danski otok Bornholm obsega 588 kvadratnih kilometrov. Na njem živi nekaj manj kot 40 tisoč ljudi. Foto: Google maps

Grožnja prihaja z obeh strani

Poleg grožnje z vzhoda se Danska sooča z grožnjami predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki napoveduje okupacijo Grenlandije. "Prvič v 80 letih smo ogroženi z obeh strani," pravi Jonas Parello-Plesner, izvršni direktor Fundacije Zavezništva demokracij in nekdanji danski diplomat. "Živimo v svetu, ki je na robu propada," pravi.

Na Bornholmu, kjer živi nekaj manj kot 40 tisoč ljudi, domačini napol v šali komentirajo: "Upamo, da Trump ne bo pogledal na ta otok." Župan bornholmske regije Frederik Trolstrup je nekoliko bolj resen: "Združene države so bile nekoč koristna sila v svetu. Zdaj si želijo kos tega kraljestva. To je žalostno."