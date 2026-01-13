Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
13. 1. 2026,
10.20

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
bunker ozemlje žaljivke napad plačanci vojska Afrika Ukrajina Rusija

Torek, 13. 1. 2026, 10.20

24 minut

Šokantno početje ruskih vojakov: "Uporabil te bom kot odpirač konzerv" #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Rusi, Afričani, vojska, plačanci | Na več videoposnetkih se domnevno pojavijo ruski vojaki, ki izkoriščajo afriške plačance. | Foto X/@sternenko

Na več videoposnetkih se domnevno pojavijo ruski vojaki, ki izkoriščajo afriške plačance.

Foto: X/@sternenko

Na družbenem omrežju X so se pojavili šokantni videoposnetki, ki razkrivajo, kako Rusi ravnajo z vojaki iz Afrike. Na enega od njih so celo privezali mino. "Uporabil te bom kot odpirač konzerv," se sliši na enem od posnetkov, na katerem naj bi se pripravljali na napad na Ukrajince.

Videoposnetek, v katerem naj bi se Rusi skupaj s plačanci iz Afrike pripravljali na napad na ukrajinsko vojsko, prikazuje temnopoltega vojaka, ki ga vodijo skozi jarek, nato pa mu ukažejo, naj juriša na Ukrajince. Ob tem ga ruski vojak žali ter mu zagrozi, da ga bo uporabil kot odpirač konzerv in da ga bodo razstrelili, da bi uničili sovražnikov bunker. 

Oleksandr Šerba, ukrajinski veleposlanik v Južni Afriki, je dejal, da Rusija uporablja Afričane kot topovsko hrano. Domneva se, da so na fronto zvabili na tisoče Afričanov, bodisi pod lažnimi pretvezami bodisi z obljubami o visokih plačah.

Drugi videoposnetek domnevno prikazuje skupino novih afriških plačancev v zasneženem gozdu, ki pojejo pesmi v svojem jeziku. Na njem se sliši ruskega vojaka, ki reče: "Poglejte, koliko potrošnega materiala je tukaj."

Ukrajina, napad na Harkov
Novice Ruski napad na Harkov zahteval smrtne žrtve #video
Donald Trump
Novice Je to konec za EU?
bunker ozemlje žaljivke napad plačanci vojska Afrika Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.