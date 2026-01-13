Šokantno početje ruskih vojakov: "Uporabil te bom kot odpirač konzerv" #video

Na družbenem omrežju X so se pojavili šokantni videoposnetki, ki razkrivajo, kako Rusi ravnajo z vojaki iz Afrike. Na enega od njih so celo privezali mino. "Uporabil te bom kot odpirač konzerv," se sliši na enem od posnetkov, na katerem naj bi se pripravljali na napad na Ukrajince.

Videoposnetek, v katerem naj bi se Rusi skupaj s plačanci iz Afrike pripravljali na napad na ukrajinsko vojsko, prikazuje temnopoltega vojaka, ki ga vodijo skozi jarek, nato pa mu ukažejo, naj juriša na Ukrajince. Ob tem ga ruski vojak žali ter mu zagrozi, da ga bo uporabil kot odpirač konzerv in da ga bodo razstrelili, da bi uničili sovražnikov bunker.

Oleksandr Šerba, ukrajinski veleposlanik v Južni Afriki, je dejal, da Rusija uporablja Afričane kot topovsko hrano. Domneva se, da so na fronto zvabili na tisoče Afričanov, bodisi pod lažnimi pretvezami bodisi z obljubami o visokih plačah.

Drugi videoposnetek domnevno prikazuje skupino novih afriških plačancev v zasneženem gozdu, ki pojejo pesmi v svojem jeziku. Na njem se sliši ruskega vojaka, ki reče: "Poglejte, koliko potrošnega materiala je tukaj."