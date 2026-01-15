Šef ekipe Visma Richard Plugge opozarja, da kolesarstvo drsi v krizo: stroški rastejo, pritisk na kolesarje narašča, poslovni model po njegovih besedah ne deluje več. Če ne bo prišlo do reforme, bo kolesarstvo izgubilo bitko in mesto med petimi največjimi športi.

Vodstvo ekipe Team Visma | Lease a Bike je sezono začelo v senci nenadne odločitve Simona Yatesa, ki je presenetljivo končal kariero. Direktor ekipe Richard Plugge poudarja, da pri takšnih odločitvah ni prostora za pritisk ali prepričevanje.

"Če nekdo pokliče in reče, da želi oditi, je to njegova odločitev. To moraš sprejeti, tudi če ti januarja pusti luknjo, ki je ne moreš zapolniti," je bil neposreden Plugge.

Denar postaja odločilni dejavnik

Kot poroča Cyclinguptodate, se je v nadaljevanju novinarske konference dotaknil tudi težav glede tega, kako šport globalno ohraniti na visoki ravni. Po njegovih besedah je največji problem eksplozija proračunov. Plače rastejo, konkurenca se zaostruje, ekipe pa so prisiljene slediti tempu najbogatejših, kar mnogim povzroča preglavice.

Kolesarstvo potrebuje nov poslovni model, je prepričan Plugge. Foto: Guliverimage

"Ne kupujemo že izdelanih zvezdnikov, ampak razvijamo talente. A tudi za to potrebuješ denar," priznava Plugge. Cilj Visme je ostati vsaj med prvimi petimi ekipami po proračunu.

Tekma z največjimi in pogled proti UAE

Razlike med Vismo in največjimi tekmeci, kot je UAE Team Emirates, so po njegovem mnenju majhne, a je treba nenehno stremeti k razvoju in inovacijam.

"Vedno iščemo pametnejše rešitve. Včasih s podatki, včasih s prehrano, včasih z organizacijo. In tudi letos bomo prinesli nekaj novega," napoveduje, a v podrobnosti ni želel iti.

Kolesarstvo kot slab poslovni model?

Najbolj zaskrbljujoče je Pluggejevo opozorilo, da poslovni model kolesarstva razpada. "Ne gre samo za ekipe. Organizatorji so v težavah, tudi večje ekipe. Če želimo ostati med petimi največjimi športi na svetu, potrebujemo reforme – in to hitro," opozarja.

Odgovornost vidi tudi pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), ki bi morala razmisliti o modelih iz drugih športov, celo formule 1.

Plače kolesarjev iz leta v leto rastejo. Foto: Guliverimage

Manj dirk, manj zanimanja, manj prihodkov

Zmanjševanje števila dirk, zlasti na Nizozemskem, od koder prihaja ekipa, je po njegovem mnenju slab signal. Če navijači niso pripravljeni plačati za vsebino, tudi sponzorji izgubljajo interes.

"Namesto da bi se borili z nogometom in drugimi športi, se v kolesarstvu borimo med seboj. In to nas pelje navzdol," opozarja.

"Smo v spirali navzdol"

Zaključek je bil neposreden in brez olepševanja: "Ne glede na to, ali vam je všeč ali ne – kolesarstvo je v spirali navzdol. Urgentnost je vsak dan večja. Če ne bomo naredili velikih sprememb, bo prepozno," je sklenil Plugge in na vprašanje, ali se tudi drugi zavedajo potreb po urgentnih spremembah, odgovoril: "Vse več ljudi vidi."