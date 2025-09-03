Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
3. 9. 2025,
10.47

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
članica obrambne aktivnosti kmetijstvo zaščita varnost ljudje Evropska unija anketa Eurobarometer

Sreda, 3. 9. 2025, 10.47

1 ura, 3 minute

Eurobarometer: Evropejci si želijo dejavnejše vloge EU v luči svetovnih izzivov

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Ljubljana Prešernov trg | Spomladanska raziskava Eurobarometer 2025 je potekala med 5. in 29. majem v vseh 27 državah članicah EU. Skupno je bilo opravljenih 26.410 intervjujev. Iz Slovenije je v raziskavi sodelovalo 1.013 ljudi. | Foto Matej Leskovšek

Spomladanska raziskava Eurobarometer 2025 je potekala med 5. in 29. majem v vseh 27 državah članicah EU. Skupno je bilo opravljenih 26.410 intervjujev. Iz Slovenije je v raziskavi sodelovalo 1.013 ljudi.

Foto: Matej Leskovšek

Večina evropskih državljanov si želi, da bi imela EU dejavnejšo vlogo pri zaščiti državljanov pred mednarodnimi krizami in varnostnimi tveganji, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. Da bi morala EU bolje ščititi svoje državljane, menijo tudi tri četrtine vprašanih v Sloveniji, visok delež pa jih poziva k večji enotnosti Unije.

Tri četrtine Slovencev za večjo zaščito pred krizami

V času geopolitične negotovosti 68 odstotkov Evropejcev meni, da bi EU morala bolje ščititi svoje državljane pred svetovnimi krizami in varnostnimi tveganji, je pokazala najnovejša javnomnenjska raziskava Evropskega parlamenta. V Sloveniji to prepričanje deli kar 75 odstotkov vprašanih.

Rekordna podpora večji enotnosti držav članic

Velika večina, 90 odstotkov Evropejcev in kar 92 odstotkov vprašanih v Sloveniji, poziva k večji enotnosti držav članic pri spoprijemanju s trenutnimi izzivi. Medtem ko več kot tri četrtine oziroma 77 odstotkov državljanov EU meni, da Unija potrebuje več sredstev za reševanje trenutnih izzivov, je v Sloveniji tega mnenja 66 odstotkov vprašanih.

Prednost EU: od obrambe do kmetijstva

Po mnenju Evropejcev bi se morala EU med glavnimi prednostnimi področji osredotočiti na obrambo in varnost (37 %) ter na konkurenčnost, gospodarstvo in industrijo (32 %).

Vprašani v Sloveniji so na prvo mesto postavili prehransko varnost in kmetijstvo (39 %), sledijo konkurenčnost, gospodarstvo in industrija (37 %) ter energetska neodvisnost, viri in infrastruktura (32 %).

Velika večina oz. 78 odstotkov Evropejcev in kar 84 odstotkov vprašanih v Sloveniji meni, da bi namesto posameznih držav članic več projektov morala financirati EU kot celota.

80 odstotkov Slovencev prepričanih o koristih članstva

Da ima njihova država koristi od članstva v EU, meni 73 odstotkov evropskih državljanov in 80 odstotkov vprašanih v Sloveniji. Zadnji so kot glavne razloge navedli prispevek EU h gospodarski rasti Slovenije (44 %), nove zaposlitvene priložnosti (38 %) in tesno sodelovanje med državami članicami (33 %).

Varstvo pri delu. Gradbeništvo. Nevarno delo.
Novice Slovenija januarja z najvišjo letno rastjo gradbeništva v EU
evropska unija
Novice Slovenci smo zelo zadovoljni, zaupamo pa raje ne
Euro 2024 Frankfurt Slovenija Portugalska navijači
Novice 94 odstotkov Slovencev je zadovoljnih s svojim življenjem
članica obrambne aktivnosti kmetijstvo zaščita varnost ljudje Evropska unija anketa Eurobarometer
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.