Slovenija januarja z najvišjo letno rastjo gradbeništva v EU

Januarja se je na mesečni ravni v območju z evrom obseg del na stavbah povečal za 0,9 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih se je zmanjšal za odstotek in obseg specializiranih gradbenih del za 0,1 odstotka.

V EU je obseg del na stavbah porasel za 1,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa se je zmanjšal za 2,8 odstotka. Obseg specializiranih gradbenih del je bil v primerjavi z decembrom manjši za 0,1 odstotka.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je najvišjo medmesečno rast beležila Italija (+5,9 odstotka), sledile so Slovenija (+2,4 odstotka) ter Madžarska in Slovaška (po +1,6 odstotka). Največji padec so imele Švedska (–6,1 odstotka), Portugalska (–4,1 odstotka) in Francija (–3,9 odstotka).

Medletno januarja rast v evrskem območju

Medletno se je januarja v območju z evrom obseg del na stavbah povečal za 1,8 odstotka in na gradbenih inženirskih objektih za 0,9 odstotka, obseg specializiranih gradbenih del pa je bil manjši za 0,3 odstotka.

V EU je bil obseg del na stavbah večji za 1,5 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih za 0,9 odstotka, specializiranih gradbenih del pa je bil manjši za 0,2 odstotka.

Med članicami, za katere je Eurostat imel podatke, so najvišjo medletno rast beležile Slovenija (+10,7 odstotka), Slovaška (+8,5 odstotka) in Češka (+8,4 odstotka). Največji padec so imele Madžarska (–9,6 odstotka), Francija (–7,1 odstotka) in Švedska (–6,1 odstotka).