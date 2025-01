Inšpektorat za delo je v lanski celoletni akciji usmerjenega nadzora gradbišč opravil 1403 preglede pri 839 subjektih na 310 gradbiščih in 94 deloviščih. Pri tem so inšpektorji ugotovili 2078 kršitev in izdali 970 ukrepov, so sporočili z inšpektorata.

Največ nepravilnosti so inšpektorji ugotovili v zvezi z delom na višini (odri, varnostne ograje, dostopi), z zagotavljanjem uporabe osebne varovalne opreme, s podpisanim sporazumom različnih izvajalcev, ki delajo na istem gradbišču, ter z neupoštevanjem navodil koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na aktivnih gradbiščih.

Kot so pojasnili na inšpektoratu, od leta 2013 poostreno nadzorujejo tudi delovišča izvajalcev, ki opravljajo kratkotrajna dela na višini.

Na gradbiščih - deloviščih so preverjali izvajanje ukrepov, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ter uporabo in zagotavljanje uporabe osebne varovalne opreme. Prav tako so nadzirali izpolnjevanje obveznosti naročnikov oz. nadzornikov projekta, koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu ter (glavnih) izvajalcev, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Usmerjeni nadzor skozi leta pomembno prispeva k zmanjšanju števila nezgod pri delu na gradbiščih, tudi smrtnih, izboljšanju varnostnih standardov in boljšim delovnim pogojem. Inšpektorat za delo zato načrtuje, da bo usmerjene in poostrene nadzore gradbišč nadaljeval tudi v prihodnje, saj ugotovitve in ukrepi prinašajo pozitivne spremembe v enem najnevarnejših dejavnosti dela," so poudarili.

Kot so dodali, nadzori poleg zmanjšanja števila nezgod pripomorejo tudi k ozaveščanju delodajalcev in delavcev o pomenu upoštevanja varnostnih ukrepov ter spodbujajo delodajalce k trajnim izboljšavam na področju varnosti in zdravja pri delu.