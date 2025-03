Vrednost opravljenih gradbenih del je bila januarja za 2,4 odstotka višja kot decembra in za 10,6 odstotka višja kot januarja lani. V mesečni primerjavi se je zvišala le vrednost del na stavbah, medletno pa vrednost del na stavbah in specializiranih gradbenih del.

Kot je danes objavil državni statistični urad, se je glede na december vrednost del zvišala le pri gradnji stavb, za 31,2 odstotka.

Pri gradnji inženirskih objektov in specializiranih gradbenih delih se je vrednost del znižala, in sicer za 9,7 odstotka in za 0,2 odstotka.

Vrednost dela na gradbenih inženirskih objektih je nižja za 19 odstotkov.