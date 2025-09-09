Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na umor 23-letne ukrajinske begunke Irine Zarucke na vlaku mestne železnice v mestu Charlotte v Severni Karolini napovedal odločne ukrepe v ameriških mestih po zgledu prestolnice Washington, kamor je na ulice poslal oboroženo nacionalno gardo. Čeprav od tedaj nista minila niti dva tedna, Trump trdi, da je s tem rešil problem kriminala v prestolnici in da je treba narediti varna tudi druga mesta, kjer ne lokalne oblasti ne skorumpirani levi sodniki niso kos kriminalu.

President Donald J. Trump denounces senseless crime in Democrat-run cities & the horrific murder of a young woman in Charlotte by a deranged criminal monster.



"It's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, LAW & ORDER." pic.twitter.com/eUD5KuTufC — The White House (@WhiteHouse) September 9, 2025

"Američani že predolgo trpijo v mestih, ki jih vodijo demokrati in po katerih se mirno sprehajajo divji, krvoločni kriminalci. Napadajo naše nedolžne ljudi. Zelo, zelo nedolžne ljudi. V teh mestih imajo pod nadzorom radikalno leve sodnike in aktiviste, ki so jim ljube politike izpuščanja teh kriminalcev na prostost. In v Charlottu v Severni Karolini smo bili priča posledici teh odločitev – kjer je 23-letna ženska, ki je prišla iz Ukrajine, umrla," je v nagovoru državljanom pojasnil Trump.

Triindvajsetletna Irina Zarucke, ki jo je večkrat obsojen posameznik zabodel do smrti. Foto: Reuters Ameriški predsednik Trump, ki še nekaj dni nazaj na vprašanja novinarjev o tem umoru ni znal odgovoriti, ker zanj ni vedel – čeprav se je zgodil že 22. avgusta – je tragedijo hitro izkoristil, da je prilil olja na ogenj v spolitizirani debati o vse bolj prisotnem kriminalu v mestih, ki jih vodijo demokratski župani. Uradne statistike sicer kažejo, da število kriminalnih dejanj v ZDA pada, FBI je v poročilu za leto 2024 navedel, da je število nasilnih kiminalnih dejanj upadlo za 4,5 odstotka v primerjavi z letom 2023.

Kljub temu bi v demokratska mesta Trump po zgledu Washingtona rad napotil nacionalno gardo, začenši s Čikagom, Baltimorom in New Orleansom, čeprav ankete kažejo, da domačini temu nasprotujejo. A vse, kar Trump zdaj potrebuje, so očitno primeri, kot je Irina Zarucke.

Ukrajinko umoril najslabši mogoč posameznik, kar je izkoristil Trump

Nadzorne kamere so posnele okruten napad. Foto: posnetek zaslona/CCTV kamera/Charlotte Triindvajsetletnico, ki je skupaj z družino leta 2022 zaradi ruske invazije pobegnila v ZDA, je do smrti na mestnem vlaku v Charlotteu zabodel 34-letni Decarlos Brown mlajši. Mediji zdaj poročajo, da se je Brown v mestnem vlaku vozil brez vozovnice. Po poročanju NY Posta je Brown brezdomec z dolgo kriminalno preteklostjo, ki sega v leto 2011. Aretirali so ga vsaj 14-krat zaradi različnih obtožb, vključno s tatvino, oboroženim ropom, vlomom, napadom in grožnjami.

Prestajal je petletno kazen za oborožen rop leta 2014, septembra 2020 so ga izpustili, a so ga v petih mesecih ponovno aretirali zaradi napada na sestro v njenem domu v Charlottu.

Pravljice o Washingtonu brez kriminala

"Ne moremo več dovoliti, da večkrat obsojeni in zaprti nasilni posamezniki sejejo razdejanje in smrt po naši državi. Odgovoriti moramo s silo in močjo. Zlobni moramo biti kot oni. To je edina stvar, ki jo razumejo. Kar 24 od 25 najbolj nevarnih mest v ZDA vodijo demokratski župani. Petdeset ljudi je v preteklih tednih bilo umorjenih v Čikagu, na stotine je bilo ustreljenih. Čas je, da ustavimo to norost. Naši državljani morajo vztrajati na tem, da jim varujemo, zaščitimo, vzpostaviti moramo zakon in red," je dejal Trump.

Pravi, da mu je to že uspelo v Washingtonu, "prestolnici ZDA, ki je bila krvoločen, nevaren kraj, eden najslabših". "Zdaj je to mesto brez kriminala – in tako bo tudi ostalo. To lahko storimo in to lahko storimo hitro. Vse, kar si želimo, je prošnja, prosimo, gospod predsednik, potrebujemo pomoč. Čikago potrebuje pomoč, druga mesta potrebujejo pomoč. Naredili bomo to, kar je treba. Ker bomo ZDA naredili spet varne – in to vključuje naše velika mesta. Ta mesta bomo naredili varna," je dejal Trump in s tem več kot očitno napovedal, da si bo demokratska mesta v skrajnem primeru pokoril z vojsko.