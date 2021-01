V Washingtonu pričakujejo nasilje: mobilizirali so nacionalno gardo

Županja ameriške prestolnice Washington Muriel Bowser je v pričakovanju nasilja podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa med potrjevanjem njegovega volilnega poraza proti Josephu Bidnu v zveznem kongresu v sredo poklicala na pomoč nacionalno gardo. Bodoči predsednik ZDA Joe Biden in odhajajoči Trump sta sicer sinoči pred današnjim drugim krogom senatnih volitev obiskala ameriško zvezno državo Georgio in opravila vsak svoje zborovanje.

Trumpovi privrženci se bodo v prestolnici začeli zbirati že danes, v sredo pa bodo z ulice podpirali republikanske kongresnike, ki bodo ugovarjali potrditvi Bidnove zmage na volitvah. Napovedani protesti vzbujajo skrb, ker bodo nekateri Trumpovi privrženci, predvsem člani skrajno desnih organizacij, v prestolnico prišli oboroženi, navaja STA.

Pričakujejo spopade med Trumpovimi podporniki in nasprotniki

Poleg mestne policije in Trumpovih nasprotnikov se jim bo tako zoperstavila tudi vojska. Dozdajšnji protesti v podporo Trumpu po volitvah sicer niso bili niti pretirano množični niti pretirano nasilni. Nobenega dvoma ni, da bodo spet izbruhnili spopadi med Trumpovimi privrženci in nasprotniki, kar bo dobro ozadje dogajanja v kongresu, kjer so politiki razdeljeni, tako kot so državljani, poroča STA.

Trump proteste spodbuja

Trump, ki volilnega poraza ne priznava in se noče posloviti od oblasti, proteste spodbuja. Na Twitterju promovira napovedi protesta in obljublja, da bo tam. V Washingtonu bo, verjetno pa ne blizu protestov. Do zdaj je svoje privržence na dveh protestih v Washingtonu le pozdravil od daleč s preletom helikopterja na partijo golfa, drugič pa iz limuzine.

Biden in Trump v Georgii

Biden: Ena sama država lahko začrta smer ne le za štiri leta, ampak za naslednjo generacijo

Novoizvoljeni predsednik ZDA Biden je v Atlanti poudaril, da bo zmaga obeh demokratskih kandidatov Johna Ossoffa in Raphaela Warnocka zagotovila demokratsko večino v zveznem senatu. "Ljudje, to je to. Novo leto je in jutri bo nov dan za Atlanto, Georgio in Ameriko. Ena sama država lahko začrta smer ne le za štiri leta, ampak za naslednjo generacijo," je v ponedeljek v središču Atlante dejal Biden, poroča STA.

Bodoči predsednik ZDA Joe Biden Foto: Reuters

Trump zahteval, naj mu nekje najdejo potrebne glasove in zagotovijo zmago

Pošalil se je, da je v Georgii zmagal kar trikrat, saj so tam po volitvah 3. novembra izvedli še dve ponovni štetji glasovnic. Trump se s porazom še vedno ni sprijaznil, v soboto je od republikanskega državnega sekretarja Georgie zahteval, naj mu nekje najde potrebne glasove in zagotovi zmago. Telefonski pogovor je sprožil nove pozive za kazenski pregon Trumpa tako na zvezni kot državni ravni, navaja STA.

Biden republikanska kandidata označil za Trumpova lizuna

"Trump porabi veliko več časa za jamranje in pritožbe kot za reševanje krize pandemije covid-19. Res ne vem, zakaj si še vedno želi ostati na položaju, saj noče nič delati," je dejal Biden. Oba republikanska kandidata je označil za Trumpova lizuna, ki bosta le izvajala obstrukcijo. "Oba mislita, da sta prisegla Trumpu, ne pa ustavi ZDA," je dejal po navedbah STA.

Pence: Na kocki je prihodnost republike

Pred Bidnom je tako imenovano mega cerkev v mestu Milner obiskal podpredsednik ZDA Mike Pence ter navijal za izvolitev republikanskih kandidatov Davida Perdueja in Kelly Loeffler. Imenoval ju je za zadnjo obrambno črto pred demokratskim prevzemom Washingtona. Perdue, ki je sicer v karanteni, je po telefonu sporočil, da je na kocki prihodnost republike, zbranim pa razložil, da so volitve za republikanca božji poziv, navaja STA.

Aktualni predsednik ZDA Donald Trump Foto: Reuters

Številni republikanci v kongresu nameravajo v sredo na skupnem zasedanju obeh domov kongresa za potrditev glasovanja elektorjev, ki so prisodili zmago Bidnu, ugovarjati izidu volitev. Loefflerjeva je napovedala ugovor, Perdueja pa zaradi karantene ne bo v Washington. Zasedanju bo predsedoval Pence, ki ima po zakonu simbolično vlogo razglasitve zmagovalca. Na pozive podpornikov, naj ne potrdi Bidnove zmage, je Pence odgovoril le, da bodo imeli svoj dan v kongresu, ni pa razložil, kaj je s tem mislil, piše STA.

Vse bo odvisno od današnje udeležbe

Do zdaj je predčasno svoje glasove oddalo že več kot tri milijone volivcev Georgie. Pred volitvami 3. novembra je predčasno volilo 3,6 milijona ljudi. Okrog 1,4 milijona jih je volilo na dan volitev v živo, Biden pa je od skupaj od okoli petih milijonov oddanih glasovnic premagal Trumpa za nekaj manj kot 12 tisoč glasov. Demokrati morajo za prevzem večine v senatu dobiti obe tekmi, republikancem pa za ohranitev večine zadostuje le ena zmaga. Ankete so do konca ostale tesne; demokrata sta sicer imela rahlo prednost, kar pa ne pomeni veliko, tako da bo vse odvisno od današnje udeležbe.

Trump govoril o volilnih prevarah

V Georgio je prišel v ponedeljek zvečer tudi Trump, ki pa je največ časa za svoj nastop v Daltonu na severu države porabil za nizanje teorij zarote o volilnih prevarah, ki jih jemljejo resno le še njegovi podporniki. Pozdravila ga je množica podpornikov brez mask. O senatnih volitvah ni govoril veliko, hvalil pa je svoje dosežke na položaju predsednika, pri čemer je med drugim omenil, da ni začel nobene vojne. V govoru je zagotovil, da bodo skupaj ubranili Ameriko pred pohodom radikalnega socializma demokratov. "Ameriko smo naredili spet močno, spet bogato, spet ponosno, spet varno in Ameriko bomo spet naredili veliko. Jutri pojdite na volitve," je po poročanju STA še pozval Trump.